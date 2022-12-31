سامسونج قد تُطلق هاتف جالكسي S22 FE قريباً!

على مدار الأشهر القليلة الماضية كانت هناك تقارير عدة تزعم بأن هاتف جالكسي S22 FE لن يكون له أي وجود هذا العام. ولكن مؤخراً ظهرت تسريبات جديدة تفيد بأن الهاتف لا يزال قيد التطوير وأن سامسونج تعتزم الإعلان عنه خلال وقت قريب جداً.

تلميحات إلى وجود هاتف جالكسي S22 FE

ولكن يبدو أن الهاتف سيأتي بإحدى معالجات شركة ميديا تيك الرائدة، ومع ذلك لسنا متأكدين حتى الآن من نوع أو طراز شريحة المعالجة التي سيستخدمها عملاق التكنولوجيا الكوري مع هذا الهاتف.

بحسب تغريدة جديدة على حساب أحد الأشخاص المُطّلعين على أخبار الشركة، فمن المحتمل أن تُعلن سامسونج عن كل من جالكسي S22 FE وسماعة الأذن اللاسلكية جالكسي بودز 2 – Galaxy Buds 2 خلال وقت قريب.

الغريب في الأمر أن هناك بعض المُسربين الآخرين الذين أكدوا على وجود سماعة جالكسي بودز 2 دون التلميح بوجود الهاتف.

من المتوقع أن تستضيف سامسونج حدث Unpacked الأول لعام 2023 من أجل الإعلان عن هواتف جالكسي S23 الرائدة يوم 1 فبراير القادم.

وتشير بعض التقارير إلى أن الجزء الثاني من الحدث سيتم الكشف خلاله عن كل من هاتف جالكسي S22 FE والحاسوب اللوحي جالكسي Tab S8 FE ومن الممكن أن يشق الجهازين طريقهما إلى الأسواق بعد أسبوعين تقريباً من الحدث.

بعض الأشخاص الآخرين يعتقدون أن سامسونج قررت إطلاق هاتف جالكسي S22 FE بدلاً من هاتف جالكسي A74 وهو خبر منطقي إذا أردتم رأيي الشخصي حيث أبلغ العديد من المسربين أن الشركة الكورية تعمل حالياً على مجموعة مختلفة من هواتف الفئة المتوسطة من بينها جالكسي A14 وجالكسي A24 وجالكسي A34 وجالكسي A54 ولكننا لم نحصل على أي تسريبات خاصة بهاتف جالكسي A74 مما يعني أن هناك احتمال كبير ألا يكون لهذا الهاتف أي وجود خلال العام الجاري.

في نفس الوقت، بعض التقارير الأخرى تدّعي أن الهاتف قد يأتي مزوداً بمعالج Exynos 2300 SoC ومستشعر كاميرا ISOCELL HP6 بدقة 108 ميجابكسل.

إذا كانت هذه المعلومات على أي قدر من الصحة، فمن المحتمل أن يتم تسعير الهاتف بنفس سعر الإطلاق الذي أتى عليه هاتف جالكسي A73 العام السابق والذي يبلغ سعره 499$ دولار أمريكي.