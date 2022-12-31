رسمياً – وان بلس تستضيف حدث الإعلان عن هاتف OnePlus 11 يوم 7 فبراير القادم

أكدت شركة وان بلس مؤخراً أنه سيتم إطلاق هاتف OnePlus 11 على مستوى العالم يوم 7 فبراير القادم بعد أن تستضيف الشركة الحدث في نيودلهي في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت وسط أوروبا أو السابعة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.

سيتم استضافة الحدث تحت شعار Cloud 11 وهذا ما يمكنكم رؤيته من خلال الصورة التي نشرتها الشركة على حسابها الرسمي. ومن المتوقع أن يشهد الحدث الإعلان عن سماعة الاذن اللاسلكية OnePlus Buds Pro 2 أيضاً.

سيتم إطلاق هاتف OnePlus 11 على مستوى العالم في السابع من فبراير لعام 2023

هاتف OnePlus 11 سيكون الرائد الجديد لشركة وان بلس، ومن المحتمل أن يكون الرائد الوحيد للشركة خلال عام 2023 بأكمله، ولكن لا توجد معلومات مؤكدة حول هذا الأمر حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في الصين مبكراً أسابيع قليلة قبل أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية. من المحتمل أن تُعلن عن الهاتف لأول مرة في الصين في شهر يناير القادم. فهذا ما حدث بالضبط مع هاتف OnePlus 10 Pro هذا العام.

ولكن هذه المرة قررت الشركة الصينية التخلص من علامة “Pro” التجارية وسيأتي الرائد الجديد باسم بسيط وهو OnePlus 11 بدون أي لاحقة إضافية في نهاية اسمه.

علاوة على ذلك، كانت قد طرحت الشركة فيديو تشويقي قصير يستعرض تصميم هاتف OnePlus 11 وهو نفس التصميم الذي رأيناه على مدار الأشهر الماضية بفضل عروض CAD المُسربة للهاتف.

سيأتي الهاتف بتصميم مشابه إلى حد ما مع تصميم هاتف OnePlus 10 Pro ولكن الاختلاف الوحيد الملحوظ يظهر من خلال الجزيرة الخلفية المسؤولة عن احتضان الكاميرات الأساسية.

جدير بالذكر أن الشركة استعانت بخبرات الشركة السويدية الرائدة للتقنيات البصرية Haseelblad من أجل ضبط العدسات ومعايير ألوان الكاميرا، تماماً مثلما رأينا على هاتف OnePlus 10 Pro.

أيضاً سيتوفر الهاتف بلونين فقط وهما الأخضر الزمردي والأسود البركاني وسيتم تجهيزه بمعالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 2 وسيدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

سيأتي الهاتف بشاشة AMOLED بدقة +QHD قياس 6.7 إنش من النوع LTPO بمعدل تحديث 120Hz وبالتأكيد ستكون الشاشة ذات تصميم منحنياً.

يُقال أن الهاتف حصل بالفعل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار وسيأتي بتقنيات التخزين الحديثة من أجل الذاكرة العشوائية وذاكرة التخزين الداخلية. من المؤكد أنه سيتم شحن الهاتف بواجهة Oxtgen OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13.