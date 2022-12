نصائح “ثمينة” لأخصائية تغذية عن الأطعمة المثالية لوجبة ليلة رأس السنة

اليونان – أعدت أخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة يلينا أوستروفسكايا، مجموعة من النصائح الغذائية للمحتفلين بعيد رأس السنة، تتعلق بالأطعمة والكميات الواجب تناولها والتوقيت المناسب لذلك.

وقالت أوستروفسكايا من “المركز الطبي الأوروبي”، في مقابلة مع موقع طبي متخصص بأمراض الغدد الصم، إن أطباق عيد رأس السنة التي يفضلها الروس تعتبر من الأطباق اللذيذة، إلا أنّها غالبا ما تكون ثقيلة جدا على الجسم، ولذلك حتى لا نفرط في تناول الطعام، علينا اتباع العديد من القواعد.

“قبل كل شيء، لا يمكنكم أن تجوعوا أنفسكم طوال يوم 31 ديسمبر”، بحسب الأخصائية، مشددة على ضرورة تناول وجبة غداء كاملة تتبعها وجبة خفيفة حوالي الساعة 19:00.

وأشارت إلى أنه من الأفضل بدء الاحتفال على مائدة رأس السنة في حوالي الساعة 9 مساء، وعدم تأجيله إلى منتصف الليل.

وأضافت: “مع ساعة منتصف الليل، يكفي أن يحصر المحتفل نفسه بتناول الشمبانيا مع وجبة خفيفة، والامتناع عن تناول الحلويات.”

وبينت أنه كي لا يجلس الشخص طوال الليل أمام مائدة الطعام، من الأفضل وضع خطة للمشي أو للقيام بأي وسيلة ترفيه أخرى. واختيار مكان خالي من الطعام، كي لا تكون هناك أية مغريات بتصبير المعدة بالأطعمة بصورة مستمرة.

وأخيرا، أكدت أوستروفسكايا على أهمية شرب السوائل لملء المعدة، مع عدم إمكانية التخلي عن وجود الأطباق التقليدية إلا أنه مع تناول القليل منها فقط.

