قد لا يكون هناك هاتف جالكسي A74 هذا العام!

على الرغم من أن سامسونج تضع كامل تركيزها على سلسلة هواتفها الرئيسية جالكسي S وسلسلة هواتفها الرائدة القابلة للطي جالكسي Z إلا أن الجزء الأكبر من إيرادات وأرباح الشركة تأتي من خلال تشكيلة هواتف الشركة متوسطة المدى جالكسي A.

تستهدف هواتف جالكسي A قطاع كبير من مستخدمي الفئة المتوسطة ويتراوح أسعار هذه السلسلة بدءًا من 200$ وحتى 500$ دولار أمريكي.

سامسونج تقرر إلغاء هاتف جالكسي A74 هذا العام

ومع ذلك، بحسب آخر التقارير يبدو أن الشركة الكورية تُفكر في إلغاء إحدى هواتف هذه السلسلة خلال العام الجديد. وللأسف قد يكون صاحب هذا الحظ التعيس هو هاتف جالكسي A74 الذي كان من المفترض أن يحل محل هاتف جالكسي A73 الذي تم إطلاقه في شهر مارس الماضي.

لا يزال هناك مُتسع من الوقت أمام سامسونج لاتخاذ قرار نهائي بشأن التراجع عن تطوير أي من هواتف سلسلة جالكسي A إذ من المتوقع أن تدخل هذه السلسلة حيز التطوير مع بدايات العام الجاري لأنه من المفترض أن تصل هواتف هذه السلسلة خلال النصف الأول من العام.

خلال الأسابيع القليلة الماضية رأينا العديد من التسريبات لكل من جالكسي A14 وجالكسي A24 وجالكسي A34 وجالكسي A54، ولكن لم يصدر أية تقارير حول هاتف جالكسي A74 حتى الآن. هذه الهواتف السابق ذكرها من المتوقع أن يتم الكشف عنها بشكل رسمي خلال الأشهر الأولى من عام 2023.

ومؤخراً، بحسب تقرير موقع Galaxy Club الهولندي، فمن الممكن ألا يكون هناك هاتف جالكسي A74 خلال عام 2023 ومع ندرة وجود أي تسريبات حول هذا الهاتف فهي ربما تكون إشارة أكيدة على عدم تطوير الهاتف من الأساس.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الغريب أن تطلق سامسونج هاتف جالكسي A74 متأخراً عدة أشهر عن هاتف جالكسي A54، وهي علامة أخرى تؤكد على أن هذا الهاتف لم يكن قيد التطوير خلال الفترة الماضية.

في الحقيقة، قرار سامسونج بإلغاء هاتف جالكسي A74 ليس من قبيل الصدفة، وهذا لأن تشكيلة جالكسي A7x لم تكن محط إعجاب الجماهير على مدار السنوات القليلة الماضية.

والأسوأ من ذلك أن سامسونج قررت تقنين حصة الإنتاج الخاصة بهاتف جالكسي A73 أكثر من حصة إنتاج هاتف جالكسي A72 بسبب عدم الإقبال على الهاتف.

هي ليست المرة الأولى التي تقرر فيها سامسونج التراجع عن إحدى هواتف الفئة المتوسطة، فقد ألغت الشركة سابقاً تشكيلة جالكسي A8x وجالكسي A9x بسبب عائدات الأرباح المنخفضة.

وربما يكون قرار سامسونج بإلغاء هاتف جالكسي A74 هذا العام هو قرار ذكي نظراً لأن هذه الفئة تحديداً لا تحظى بشهرة كبيرة مثل تشكيلة هواتف جالكسي A5x.