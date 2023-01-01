سامسونج تختبر تحديث One UI 5.1 على هواتف جالكسي S23!

سامسونج بدأت في اختبار تحديث One UI 5.1 الفرعي المستند على نظام أندرويد 13 ومن المتوقع أن يظهر هذا التحديث لأول مرة في شهر فبراير القادم على هواتف جالكسي S23 ولكن في الوقت الحالي تختبر الشركة الإصدار الجديد من واجهة One UI المخصصة على هواتف جالكسي S22 داخلياً مما يعني أنه ليس متاحاً للمستخدمين المشتركين في برنامج التحديث التجريبي بعد.

سامسونج تختبر تحديث One UI 5.1 استعدادًا للإعلان عنه مع هواتف جالكسي S23

كعادتها، عندما تُعلن سامسونج عن سلسلة هواتفها الرئيسية الرائدة، غالباً ما تأتي السلسلة بإصدار جديد من واجهة One UI المُخصصة، وخلال العام الماضي كانت أول سلسلة تستخدم تحديث One UI 4.1 هي هواتف جالكسي S22.

ولكن في نفس الوقت، تم إطلاق هواتف الجيل الرائع القابلة للطي، جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 بالإصدار الجديد من واجهة One UI.

حالياً، أحدث إصدار من واجهة التشغيل هو One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13 وقد طرحت سامسونج هذا التحديث على أكثر من 60 هاتف ذكي من هواتف الشركة المؤهلة، ولا تزال الشركة مستمرة في طرحه على عدد أكبر من هواتفها المدعومة.

وفي حين أننا نتوقع وصول سلسلة جالكسي S23 بعد أسابيع قليلة من الآن، فمن المتوقع أن تصل هذه السلسلة لأول مرة بتحديث One UI 5.1 ولكن هذا التحديث مستند أيضاً على نظام أندرويد 13 لأننا مازلنا بعيدين عن أندرويد 14 عدة أشهر.

على الرغم من أننا نتوقع رؤية المزيد من الميزات الجديدة في تحديث One UI 5.1 الفرعي على هواتف سامسونج، ولكن للأسف حتى وقت كتابتي لهذا التقرير لا تتوافر أي معلومات جديدة عن ميزات هذا التحديث.

عندما أعلنت الشركة عن واجهة One UI 5.0 لأول مرة، ذكرت سامسونج في بيانها الصحفي أن الإصدار التالي من واجهة One UI سوف يجلب المزيد من خيارات التخصيص على شاشة القفل.

في الواقع، واجهة One UI 5.0 جاءت بعدد كبير من خيارات التخصيص والتي كان من بينها خيارات تخصيص شاشة القفل، ولكن من المحتمل أن يأتي التحديث التالي بعدد أكبر من عناصر التحكم.

ومع ذلك، هي لن تكون الميزة الوحيدة التي ستتمتع بها واجهة One UI 5.1، وإنما سيكون هنالك العديد من الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام.

وفي حين أن سامسونج قررت عدم إدراج ميزة استعلام مشغل الوسائط في تحديث One UI 5.0، فمن المحتمل أن يجلب التحديث الجديد هذه الميزة لمالكي أجهزة جالكسي. أيضاً من الممكن أن توفر سامسونج إيماءة النقر الخلفي Back Gesture والتي نتوقع رؤيتها على أندرويد 14 بداخل تحديث One UI 5.1.

على كل حال سنحاول أن نراقب عن كثب أي تقارير أو تسريبات ذات صلة بتحديث One UI 5.1 لإبقائكم على اطلاع دائم بجميع المستجدات الضرورية.