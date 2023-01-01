ابل تقرر إيقاف تطبيق الطقس Dark Sky – وهذه أهم البدائل

بعد الاستحواذ عليه في عام 2020، تقرر ابل الآن إيقاف تطبيق Dark Sky عن العمل نهائياً بداية من الأول من يناير 2023 بعد أن قامت بإزالته من متجر الآب ستور في سبتمبر الماضي.

منذ أن استحوذت ابل على تطبيق الطقس الشهير Dark Sky وهي تقوم باستنساخ المزايا الرئيسية الموجودة به إلى تطبيق الطقس الرسمي الخاص بها والتي تقوم بوضعه افتراضياً على أجهزة الايفون والايباد وماك.

إذا كنت من مستخدمي تطبيق Dark Sky، ربما قد يكون قد أصابك الإحباط منذ استحواذ ابل عليه، إذ قامت بإزالته من متجر جوجل بلاي وإيقافه عن العمل بعد أشهر قليلة من إتمام صفقة الاستحواذ، وها هي ابل الآن توقفه أيضاً على أجهزتها.

البديل الأول .. تطبيق ابل للطقس

إذا كنت تبحث عن بديل لتطبيق الطقس Dark Sky فلا أفضل من التطبيق الرسمي الخاص بآبل والذي تجده مثبتاً بشكل افتراضي على أجهزة الايفون والايباد وماك.

يدعم هذا التطبيق كافة المزايا الأساسية التي تجدها في أي تطبيق للطقس، بالإضافة إلى دعم الويدجت على شاشة القفل و الشاشة الرئيسية وأمور أخرى مثل توقع الطقس خلال الساعة القادمة وعلى مدار 10 أيام مقبلة، وخرائط الرادار عالية الدقة، فضلاً عن تنبيهات حوادث الطقس السيء. تطبيق الطقس مع تحديث iOS 16 شهد إضافة العديد من المزايا المهمة.

بدائل أخرى

عوضاً عن التطبيق الرسمي، هناك تطبيقات أخرى مجانية مثل يمكنك تنزيلها مثل Yahoo Weather و AccuWeather و The Weather Channel و Weather Bug و Carrot Weather وغيرها من التطبيقات التي يمكنك تجربتها.



تطبيق الطقس من التطبيقات الأساسية التي لا يمكنك الاستغناء عنها في الحياة اليومية، وفي جميع الأحوال عليك باستخدام التطبيق الذي يريحك ويلبي احتياجاتك، رغم ذلك يظل التطبيق الرسمس الافتراضي الخيار الأمثل والأوفر والأكثر أماناً.