ابتكار عقار لعلاج سرطان البروستات في مراحله المتقدمة

تشيكيا – ابتكر أطباء تشيكيون عقارا لعلاج سرطان البروستات في مراحله المتقدمة، وباشروا استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات زرع العظام.

ويشير موقع idnes.cz، إلى أنه أطلق على دواء علاج سرطان البروستات اسم Pluvicto. وقد وافقت المفوضية الأوروبية على استخدامه قبل بضعة ايام. هذا الدواء على شكل محلول ويستخدم في علاج المراحل المتقدمة من السرطان ومخصص للمرضى الذين لم تساعدهم أشكال العلاج الأخرى.

ووفقا للموقع، تم إعطاء دواء Pluvicto للمرضى لأول مرة كجزء من الاختبارات السريرية في قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي بمدينة أولوموك الواقعة شمال شرق جمهورية التشيك. ولكن لم يذكر الموقع متى سيبدأ الانتاج التسلسلي لهذا الدواء، ليكون في متناول المرضى.

وأجرى الأطباء التشيك، لأول مرة في بلدان أوربا الوسطى والشرقية، عملية زرع عظام اصطناعية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد. الحديث هنا عن عملية استبدال عظم الكاحل، التي أجريت في المستشفى الجامعي بمدينة برنو.

