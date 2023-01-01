تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – باقة رائعة وغنية بالميزات المفيدة التي تستحق تجربتك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

الموسوعة التاريخية

تطبيق الموسوعة التاريخية سيكون بمثابة رفيقك الأفضل لدراسة ومعرفة المزيد من المعلومات عن أي حقبة زمنية في التاريخ الإسلامي القديم. ستجد التطبيق يحتوي على كم لا حصر له من الأحداث التاريخية الهامة في السيرة النبوية وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين مروراً بمختلف العصور والوقائع والمعارك الإسلامية وتاريخ مواليد الأنبياء والعديد من المعلومات الهامة.

يمكنك ببساطة النقر فوق أي حدث تاريخي وستحصل على قائمة كاملة بجميع المعلومات التي قد تهمك عن هذا الحدث باللغة العربية والإنجليزية. ضمن إعداداته المتقدمة يمكنك اختيار حجم الخط ونوع النص والمظهر العام للتطبيق.

السعر : مجاني

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Widgetshare

تطبيق Widgetshare يأتي بفكرة جميلة جداً وذكية في نفس الوقت إذ يسمح التطبيق بإمكانية مشاركة أدوات الويدجت التي تظهر على الشاشة الرئيسية مع جميع المستخدمين الآخرين الذين يمتلكون نفس التطبيق على هواتفهم بحيث عندما يقوم أي شخص باستبدال إحدى أدوات الويدجت على شاشته الرئيسية فسوف يتم استبدالها أيضاً على جميع هواتف المجموعة.

هذه الميزة قد تكون بسيطة وغير مفيدة لأغلب المستخدمين ولكنها غاية في الأهمية لمجموعات وفرق العمل وأحياناً قد تكون مفيدة للأصدقاء وأفراد العائلة من أجل تذكير بعضهم البعض بالمهام أو الواجبات التي يتعين على المجموعة الالتزام بها وتنفيذها بشكل أسرع.

السعر : مجاني

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PicWish: Background Eraser

PicWish هو واحد من تطبيقات تحرير الصور الشهيرة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل إزالة الخلفية واستبدالها بخلفية ملونة أو شفافة. كما أن التطبيق يتيح إمكانية إزالة أي شوائب أو كائنات أو عناصر غير مرغوب فيها من الصورة بكل سهولة وهو مناسب لجميع المستخدمين بما في ذلك المبتدئين والمحترفين في عالم المونتاج وصناعة المحتوى.

من خلال هذا التطبيق يمكنك التعديل على صورك والتلاعب قليلاً بها من أجل إبرازها وتحويلها إلى أعمال فنية ورسوم جميلة وإصلاح الصور الضبابية والباهتة لمشاركتها مع متابعيك وأصدقائك على منصات التواصل الاجتماعي أو استخدامها في أعمالك ومشاريعك المهنية.

السعر : مجاني

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Planndu: Task Manager & Focus

تطبيق Planndu هو تطبيق تدوين ملاحظات متعدد الاستخدامات يتيح للمستخدم القدرة على تدوين الملاحظات وترتيب الأفكار وتحريرها والتعديل عليها وإضافة المزيد منها بطريقة بسيطة واحترافية. من خلال هذا التطبيق يمكنك تدوين مشاريعك ومخططاتك التي تود العمل عليها وتنظيمها في قوائم To-Do-List للوصول السريع إليها وقتما تشاء ودون أي تعقيد.

عملياً يمكنك استخدامه في تسجيل قائمة مشترياتك والمنتجات التي تخطط من أجل التسوق والحصول عليها في نهاية الأسبوع بل وحتى يتيح لك القدرة على مشاركة قوائم المهام مع الأصدقاء والعائلة وفريق العمل من زملائك وكل ذلك من أجل تسهيل تذكيرك بأهدافك ومساعدتك على تحقيقها بطريقة سهلة. يحتوي التطبيق على ميزات إضافية في غاية الأهمية من بينها إمكانية سحب وإفلات المهام لتعيين الأولوية للمهام الأكثر ضرورية أو مسح المستندات بواسطة كاميرا الهاتف لاستخراج النصوص منها لاحقاً وتعيين تذكيرات متعددة لتذكيرك بمواعيد إنجاز المهام وعدم السهو عنها ويمكنك استخدام الميكروفون في تدوين الملاحظات بسرعة.

السعر : مجاني

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Console Launcher

Console Launcher هو لانشر جديد يستهدف فئة محددة من المستخدمين وهم هواة ومحبي ألعاب الهواتف الذكية حيث يجلب اللانشر تصميم جديد وبسيط لأيقونات الألعاب في الوضع الأفقي على الشاشة الرئيسية والقدرة على ممارسة هذه الألعاب بواسطة ذراع التحكم (الكونترول).

يحاول اللانشر توفير واجهة مستخدم شبيهة بتلك الواجهة الاعتيادية على أجهزة الكونسول الشهيرة وتوفير جميع الألعاب على هيئة مربعات وأيقونات عريضة تشبك تلك الأيقونات المتواجدة على إكس بوكس وبلاي ستيشن. من مميزات التطبيق أنه يدعم القدرة على تشغيل الألعاب وضبط الإعدادات بمساعدة ذراع التحكم دون الحاجة إلى لمس شاشة الهاتف على الإطلاق. التطبيق مجاني ويدّعي المطور أنه خالي من الإعلانات ولكن لا يمكننا الجزم على ذلك حيث يشتكي بعض المستخدمين من وجود بعض الإعلانات ولكنها على الأقل ليست إعلانات مزعجة وفي جميع الأحوال يمكنكم التخلص منها ودعم المطورين عن طريق شراء التطبيق إذا وجدتموه مناسب لاحتياجاتكم.

السعر : مجاني

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Polarr 24FPS

Polarr 24FPS هو محرر فيديو جديد لمقاطع الفيديو القصيرة مثل تلك المقاطع على تطبيقات تيك توك وانستغرام إذ يوفر التطبيق العديد من التأثيرات والفلاتر التي تضفي روح جديدة وطابع جمالي خاص على مقاطع الفيديو قبل أن تبدأ بمشاركتها مع متابعيك.

هذا التطبيق يتيح لك حتى إنشاء المرشح الخاص بك أو الاعتماد على المرشحات المُعدة مُسبقاً أو انتظار المرشحات الجديدة التي يتم طرحها بشكل أسبوعي للتطبيق. ستجد العديد من أدوات التحرير المتقدمة للتلاعب بمستوى الإضاءة والتدرجات اللونية وضبط حرارة الألوان واختيار المرشحات التي تناسبك.

السعر : مجاني

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Calendar Notification

قد يعتقد البعض أن تطبيق Calendar Notification هو مجرد تطبيق عادي للتقويم ولكن من خلال تجربتي أستطيع أن أؤكد لكم أنه يأتي بميزة فريدة من نوعها لم نراها في عدد كبير من تطبيقات التقويم الأخرى بما في ذلك تطبيقات التقويم الافتراضي التي تأتي مثبتة مُسبقاً على الهاتف حيث من خلال هذا التطبيق يمكنك تثبيت التقويم في لوحة الإشعارات السريعة وبهذا الشكل يمكنك الوصول إلى التقويم وقتما تشاء وبشكل سريع فقط من خلال سحب لوحة الإشعارات من الأعلى إلى الأسفل.

فإذا كنت تبحث عن تطبيق بسيط وذكي في عرض التقويم وتثبيته نصب أعينك طوال الوقت وبشكل دائم فيجب أن تستخدم هذا التطبيق. أما من داخل التطبيق ستجد العديد من الإعدادات اللطيفة التي يمكنك التلاعب قليلاً بها مثل ضبط طريقة عرض التقويم والمخططات الزمنية أو تغيير لون التقويم والمظهر العام له والتعديل على شكل ولون أيقونة التطبيق المثبتة دائماً في لوحة الإشعارات السريعة.

السعر : مجاني

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Madhur AI

Madhur AI هو قارئ صوتي ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير صوتاً بشرياً من أجل قراءة كتبك الإلكترونية أو واجباتك المدرسية أو أبحاثك الدراسية أو أي من الملفات والمستندات الخاصة بأعمالك المهنية بصوت مسموع ومفهوم لجميع المستخدمين. بمساعدة هذا التطبيق يمكنك تحويل المستندات إلى ملفات بتنسيق PDF أو ملفات ورد لقراءتها صوتياً عليك أثناء الدراسة والمذاكرة أو أثناء طهي الطعام أو تنفيذ أي أعمال أخرى دون أن تكون مُضطر على النظر في شاشة الهاتف.

نستطيع أن نؤكد لكم أن التطبيق على قدر كبير من الذكاء بحيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوضيح الجمل والعبارات وتفسيرها أثناء القراءة بشكل مسموع ومفهوم وهو يدعم العديد من اللغات بما في ذلك العربية والإنجليزية. ستجد ضمن إعدادات التطبيق أكثر من 120 صوتاً مختلفاً من الذكور والإناث لاختيار الصوت الذي تفضله أثناء عملية الإلقاء الصوتي مع إمكانية التعديل على سرعة النطق. للأسف التطبيق ليس مجانياً بالكامل ولكنه خالي من الإعلانات، ومن ذلك ستضطر على شرائه إذا كنت تريد قراءة أكثر من 400 كلمة بصوت مسموع.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Symfonium: Music player & cast

تطبيق Symfonium: Music player & cast هو مشغل موسيقى مثله مثل العديد من تطبيقات تشغيل الموسيقى الأخرى ولكنه يتمتع بواجهة رئيسية جميلة وتتيح للمستخدم القدرة على تخصيصها بما يتماشى مع متطلباته وتفضيلاته الشخصية.

من مميزات التطبيق أنه يدعم العديد من التنسيقات الصوتية بما في ذلك التنسيقات الشهيرة والأكثر شيوعاً وتلك النادرة أيضاً. أيضاً يمكن استخدام التطبيق من أجل بث الموسيقى من خدمات ومنصات الموسيقى الأخرى مثل كودي وجيلي فين وغيرها من التطبيقات المثلة. ربما الميزة الأخرى التي لا تقل أهمية هي القدرة على تعيين مظهر مختلف للتطبيق من بين عدد كبير جداً من الثيمات المميزة وحسنة المظهر.

السعر : مجاني

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App blocker – stay focused

تطبيق App Blocker سيساعدك بسهولة على تحسين إنتاجيتك والتركيز على العمل من خلال حظر التطبيقات التي تتسبب في تشتيت انتباهك بين الحين والآخر. باختصار شديد هو يستهدف المستخدمين الذين يعانون من الإدمان الرقمي والتحقق من مستجدات مواقع التواصل الاجتماعي أو بث المحتوى على خدمات بث الفيديو بين كل الحين والآخر مما قد يتسبب في تشتيت تركيزهم أو تعطيلهم عن إنجاز أعمالهم أو واجباتهم المدرسية أو أي أنشطة أخرى أكثر أهمية.

بمساعدة هذا التطبيق يمكنك البدء في تحديد التطبيقات التي تلعب دور رئيسي في تشتيت انتباهك ثم تبدأ في تعيين مهلة زمنية محددة وعدد محدود من مرات تشغيلك لهذه التطبيقات كل يوم بحيث عندما تنقضي مهلة استخدامك للتطبيق فلن تتمكن من فتحه مرة أخرى حتى وإن تلقيت بعض الإشعارات الجديدة من هذه التطبيقات وهي ميزة جيدة لتكوين عادات إيجابية والتخلص من إدمان الهاتف.

السعر : مجاني

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UPDF – Unique PDF Reader

هذا التطبيق هو قارئ مجاني لملفات ومستندات PDF يتيح لك التعامل مع مستنداتك وتحريرها والتعديل عليها وإدارتها بأكثر من طريقة. من خلاله يمكنك قراءة أي مستندات بتنسيق PDF ونسخها وتحريرها ومشاركتها عبر منصات التشغيل المختلفة سواء كانت أندرويد أو ويندوز أو ماك.

يمكنك بسهولة حذف الملفات أو نسخها أو التعديل عليها بمساعدة هذا التطبيق كما أنه يمنحك إمكانية إنشاء مجلدات جديدة لحفظ مجموعة متنوعة من مستندات PDF بناءً على فئات مختلفة. من مميزات التطبيق أنه يدعم فتح ملفين في نفس الوقت عبر وضع تقسيم الشاشة ويحتوي على ميزة لضغط المستندات ومشاركتها مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني وطباعتها.

السعر : مجاني