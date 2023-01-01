تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – محموعة تطبيقات مفيدة مسلية ومجانية!

في هذه المقالة الدورية من تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية ، نقدم لكم عدداً من التطبيقات المهمة التي سوف تلبي احتياجاتك اليومية، وكلها تطبيقات إما متاحة مجاناً للتحميل أو متاحة مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق كلمات القرءان الكريم

‏ تطبيق كنز كلمات القرآن الكريم يساعدك على تعلم وحفظ وتذكر الآيات القرآنية ضمن قالب ممتع ومُسلي عبر إكمال كلمات الآية المفقودة من خلال اختيار الحروف المناسبة على شكل خلايا سداسية دون أن ترفع أصبعك مع ثلاث وسائل مساعدة لكل سؤال.

السعر : تحميل مجاني

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أداة الوضع الليلي في سفاري

إذا كنت تتصفح الإنترنت كثيراً ، فهذه الأداة سوف تفيدك كثيراً لأنها تقوم بتفعيل الوضع الليلي في المواقع المختلفة وجعل تصفحها أسهل وأيسر وأقل إجهاداً للعين.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق DayCircle عداد الأيام

هو تطبيق يفيدك في معرفة الوقت المتبقي على مجيء حدث محدد أو مناسبة معينة مع خيارات تخصيص مختلفة لكل حدث على حدى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق خطوط الايفون

هو تطبيق يمكن من خلاله تثبيت خطوط متنوعة على الايفون من أجل استخدامها داخل تطبيقات تحرير النصوص والعروض التقديمية وغيرها، فقط بضغطة زر يمكنك اختيار الخط الذي تود تثبيته.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق إدارة الملفات

هو تطبيق مميز يتيح لك إدارة الملفات المخزنة على الايفون والايباد والتعديل عليها وتحميل الملفات من الإنترنت واستعراض الصور والتعديل على ملفات PDF وفتح مختلف صيغ الملفات وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق CollaNote لتدوين الملاحظات والرسم

تطبيق CollaNote هو تطبيق مميز تم إطلاقه مؤخراً يتيح لك العديد من المزايا من أجل تدوين الملاحظات الشخصية باستخدام الفرش والألوان وأقلام التلوين ليحاكي المدونات الشخصية الورقية مع مزايا أخرى رائعة مثل التسجيل الصوتي والتصدير كملف PDF.

السعر : تحميل مجاني