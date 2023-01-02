بتصميم أنيق ومواصفات ثورية – شاومي تُعلن عن سلسلة الألعاب الرائدة Redmi K60

أعلنت العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي عن ثلاثي سلسلة الألعاب الرائدة Redmi K60 في موطنها الرئيسي، الصين. هذه الهواتف الثلاثة هي Redmi K60 و Redmi K60 Pro و Redmi K60E وهناك العديد من القواسم المشتركة بين ثلاثي السلسلة من حيث المواصفات والتصميم، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الاختلافات الجوهرية المثيرة للاهتمام.

بالتأكيد طراز Redmi K60 Pro هو أقوى هواتف السلسلة حيث تم تجهيزه بأقوى وأحدث شريحة معالجة من كوالكم وبعض الميزات الرائدة الأخرى التي تجعله متفوقاً على أخوته الأرخص ثمناً. دعونا نوضح لكم من خلال هذا التقرير أبرز وأهم مواصفات هذه السلسلة ونبدأها مع التصميم.

طراز Pro هو أقوى هواتف سلسلة Redmi K60

من حيث التصميم، سوف نجد أن ثلاثي السلسلة تظهر بنفس المظهر والتصميم العام الخارجي، ولكن سيكون هناك نماذج تتمتع بجانب خلفي مصنوع من الجلد النباتي، بينما ستكون هناك نماذج أخرى تمتاز بجانب خلفي مصنوع من الزجاج.

هناك أيضاً إصدار حصري باسم Championship Edition والذي يأتي بتصميم مستوحى من سيارات السباقات الرياضية ويحتوي على إطارات لامعة مصنوعة من الألياف الكربونية، ولكن بالتأكيد هذا النموذج سيكون حصري في السوق الصينية فقط.

ولكن ثلاثي السلسلة الرئيسية يمتاز كل منهم بإطارات نحيفة للغاية وفتحة ثقب مركزية لإيواء الكاميرا الأمامية. وجميع الأزرار المادية متواجدة على الحافة اليمنى من الهواتف، والمساح الضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل شاشة كل هاتف.

جميع الهواتف الثلاثة تمتاز بشاشة بمعدل تحديث عالِ بسرعة 120 هرتز ولكن هناك اختلافات في نوع لوحة العرض المستخدمة على الثلاثي.

أولاً، كل من Redmi K60 Pro و Redmi K60 يحتويان على شاشة AMOLED قياس 6.67 إنش بمعدل تحديث 120Hz بدقة +QHD وتدعم معدل أخذ العينات اللمسي بسرعة 480 هرتز وهذه الشاشة من تصنيع شركة TCL. هذه الشاشة تصل ذروة سطوعها إلى 1440 شمعة. ولكن طراز Redmi K60E تصل ذروة سطوع شاشته إلى 1200 شمعة فقط.

طراز Pro هو الهاتف الوحيد الذي يعمل بواسطة معالج كوالكم الجديد

تم تجهيز نموذج Pro الأغلى ثمناً بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 بينما يتم تشغيل نموذج K60 بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 أما بالنسبة لنموذج K60E فهو يعمل بواسطة معالج Dimensity 8200 من شركة ميديا تيك.

يأتي طراز Pro بسعات تخزين مختلفة تبدأ مع 8 جيجابايت رام وتصل إلى 16 جيجابايت، وهذا هو نفس الحال مع طراز K60 ولكن طراز Pro يحتوي على ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X، بينما طراز K60 يحتوي على ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5. أما بالنسبة لطراز K60E فهو يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت كحد أقصى من النوع LPDDR5.

تم تجهيز طراز Pro بذاكرة تخزين فائقة السرعة من النوع UFD 4.0 بينما يستخدم الطرازين الآخرين ذاكرة تخزين سريعة من النوع UFS 3.1.

ثلاثي السلسلة تأتي بواجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13 ويحتوي طراز Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات.

أما الطرازين الآخرين فيحتويان على بطارية أكبر سعتها 5500 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السلكي بسرعة 67 وات على كلا الهاتفين. كل من طراز Pro و K60 يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات، ولكن طراز K60E لا يدعم الشحن اللاسلكي.

اختلافات ملحوظة في قدرات الكاميرا على هواتف السلسلة

يأتي طراز Pro بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل بفضل مستشعر Sony IMX800 بفتحة عدسة f/1.88 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS والتثبيت الإلكتروني EIS. محصوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة وفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

أما هاتف K60 فيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وهي عبارة عن مستشعر OmniVision OV64B يوفر الدعم للتثبيت البصري والتثبيت الإلكتروني أيضاً. الكاميرا واسعة المجال والكاميرا الماكرو هي نفس تلك الكاميرات المتواجدة على نموذج Pro.

أما بالنسبة لنموذج K60E فهو يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، والكاميرتين الأخريين هي نفس الكاميرات المستخدمة على النماذج الأخرى.

الكاميرا الأمامية على كل من K60 و K60 Pro تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بينما هاتف K60E يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

السعر والتوفر

يبدأ سعر طراز Pro عند 3299 يوان صيني أي ما يعادل 473$ دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر K60 عند 2499 يوان صيني أي ما يعادل 358$ دولار أمريكي، ويبدأ سعر K60E عند 2199 يوان صيني أي ما يعادل 315$ دولار أمريكي.

على الرغم من أن شاومي لم تشارك أي معلومات حول موعد إطلاق الهواتف في الأسواق العالمية ولكن بنسبة 100% ستشق هذه الهواتف طريقها إلى الأسواق العالمية خلال العام الجديد – على الأقل هاتفين من السلسلة.