ابل ترفع أسعار استبدال بطارية الايفون – إليك الأسعار الجديدة

إذا كنت تمتلك هاتف ايفون 13 فما أقدم وتحتاج البطارية إلى استبدال وتغيير، ربما يتوجب فعل ذلك الآن لأن ابل أعلنت رسمياً عن زيادة مرتقبة في سعر خدمة استبدال بطارية الايفون وسوف يتم تطبيقها قريباً.

على الموقع الرسمي، أعلنت ابل أن عملية استبدال البطارية لهواتف الايفون سوف تزيد بمقدار 20 دولاراً أمريكياً لكافة إصدارات الايفون بدايةً من ايفون 13 فما أقدم.

الأسعار الجديدة عند استبدال بطارية الايفون من ابل

سوف تزيد خدمة تغيير بطارية الايفون من 69 دولاراً إلى 89 دولاراً بدءً من شهر مارس المقبل لكافة الإصدارات، علماً بأنه لم يتم تضمين الزيادة في تعديل السعر هذا على هواتف ايفون 14، لأنها بالفعل تكلف نحو 99 دولاراً حالياً.

حالياً – وقبل احتساب الزيادة الجديدة – تكلف عملية تغيير بطارية الايفون من القديمة إلى أخرى جديدة على هواتف ايفون 11 وايفون 12 وايفون 13 و ايفون X نحو 69 دولاراً أمريكياً، لذا سوف تزيد لاحقاً إلى 89 دولاراً أمريكياً بداية من شهر مارس 2023.

هواتف ايفون SE وايفون 8 يُكلف استبدال بطاريتها نحو 49 دولاراً أمريكياً، وبنفس الطريقة سوف تزيد إلى 69 دولاراً أمريكياً لاحقاً.

يتم استبدال البطارية في مراكز ومتاجر ابل الرسمية، بالإضافة إلى الوكلاء المعتمدين كما هو الحال في معظم الدول العربية، وسوف تشملهم أيضاً هذه الزيادة في الأسعار.

يمكنك استبدال بطارية الايفون بنفسك إن كنت خبيراً بذلك، لكن التكلفة لن تختلف كثيراً عن الأسعار المعلنة من قبل ابل.

جدير بالذكر أن ابل كانت قد خفضت أسعار استبدال بطارية الايفون في عام 2018 إلى 19 دولار أمريكي بسبب مشكلة ضعف الأداء المرتبط بالبطارية، قبل أن تعود الأسعار إلى ما سبق ذكره منذ عام 2019 وحتى الآن.

حالياً، هناك مسودة قانون يتم النقاش حولها في الاتحاد الأوروبي قد تجعل استبدال البطارية مهمة سهلة، كل مستخدم قادر على أدائها. يمكنك معرفة إذا ما كانت البطارية الخاصة بالايفون تحتاج استبدال أم لا من خلال خاصية صحة البطارية Battery Health في الإعدادات.