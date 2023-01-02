تطبيق رسائل جوجل يختبر خاصية التشفير بين الطرفين للمكالمات الجماعية!

قد يحصل تطبيق رسائل جوجل قريباً على خاصية التشفير من طرف إلى طرف End-to-End Encryption من أجل المكالمات الجماعية.

تطبيق رسائل جوجل يحصل على خاصية التشفير بين الطرفين للمكالمات الجماعية

من خلال المدونة الفرعية لتطبيق رسائل جوجل على موقع Reddit، اتضح أن هناك موضوع نقاش قائم يشير إلى أن الشركة تختبر الميزة الجديدة للمجموعات.

في الوقت الحالي، تدعم المحادثات الفردية في وضع RCS على تطبيق رسائل جوجل ميزة التشفير من طرف إلى طرف. ولكن من خلال لقطة الشاشة (سكرين شوت) التي تم مشاركتها على المدونة الفرعية للتطبيق يتضح أن الشركة تختبر بالفعل ميزة التشفير الكامل للمحادثات الجماعية في وضع RCS.

من الواضح أن الميزة لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير، حيث تشير الصورة إلى أن الميزة فشلت في تمكين التشفير في محاولاتها الأولية.

فبدلاً من تلقي الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف، تلقى أعضاء المجموعة فقط ملاحظة تفيد بأن الرسائل أصبحت مُشفرة، متبوعة برابط خارجي للتحويل إلى صفحة جوجل الرسمية لخاصية التشفير E2EE وسلسلة التعليمات البرمجية لخدمة الاستعلام عن عناوين روابط URL، مما يعني فشل تنفيذ الميزة الجديدة على التطبيق.

ربما فشل الميزة بشكل أولي يرجع سببه إلى حقيقة وجود بعض أفراد المجموعة الذين لا يتمتعون بحق الاستفادة من ميزة التشفير الكامل بعد، أو ربما لأن بعض أعضاء المجموعة يستخدمون تطبيقات مختلفة للمراسلة.

بعض أعضاء المجموعة الخاضعين لاختبار الميزة صرحوا بالفعل أنهم يعتمدون على تطبيق رسائل سامسونج الافتراضي والذي يدعم نظام RCS.

ولكن بالتأكيد الشركة في طريقها لتطبيق ميزة التشفير الكامل على تطبيق الرسائل الخاص بها وعلى نطاق أوسع. وهذا يظهر بوضوح من خلال سجل التعليمات البرمجية للتطبيق.

وقد أكد بعض المستخدمين على أن تطبيق رسائل جوجل لديهم أصبح يدعم بالفعل ميزة التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية. مما يعني أنه على الأرجح قد بدأت الشركة في اختبار إصدار تجريبي من الميزة على التطبيق.

في جميع الأحوال، يبدو أن الميزة ستشق طريقها إلى التطبيق في وقت ما قبل نهاية عام 2022 الجاري أو في بدايات العام الجديد، وهذا هو ما تم التأكيد عليه بالفعل خلال مؤتمر Google I/O في شهر مايو الماضي.