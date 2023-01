كورونا.. طفرة جديدة تنتشر في العالم.. «السّايح» مُتخوف ويُحذّر

حذّر رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر من طفرة جديدة في لفايروس كورونا لديها القدرة على اختراق المناعة سواءً كانت نتيجة الإصابة أو اللقاح.

واوضح السايح في تدوينة عبر موقع فيسبوك أنّ الطفرة الجديدة بدأت بالانتشار وأصبحت محل جدل بين الدول، وأنّها ظهرت في الهند في شهر اغسطس الماضي.

وتابع السايح أنّ الطفرة الجديدة موجودة الأن في اكثر من دولة، وأنّ العلماء قلقون جدا منها، مشيرا إلى أنّ المركز سيبدأّ في دراسة العينات المصابة وإنّه إذا ثبت وجودها في البلاد سيعني ذلك مرحلة جديدة للاسف.

