ابل قد تطلق سماعات AirPods رخيصة الثمن

هناك عدة إصدارات من سماعة ابل AirPods اللاسلكية من النسخة الأساسية العادية إلى نسخة Pro وانتهاءً بالنسخة الأغلى لسماعات الرأس AirPods Max. يبدو أن ابل حالياً تعمل على نسخة أخرى جديدة سوف تكون رخيصة الثمن بحسب آخر التقارير.

AirPods Lite ؟

وفقاً للمحلل التقني جيڤ بو Jeff Pu فإن ابل تعمل حالياً على تطوير نسخة رخيصة الثمن من سماعات الآيربودز اللاسلكية قد تحمل اسم AirPods Lite.

هدف ابل من وراء إطلاق سماعات AirPods رخيصة الثمن هو منافسة السماعات اللاسلكية في الفئة الاقتصادية والتي تسيطر عليها العديد من الشركات المنافسة.

سبب آخر قد يدفع ابل إلى ذلك وهو التوقعات بانخفاض شحنات سماعات AirPods اللاسلكية في عام 2023 من 73 مليون وحدة إلى 63 مليون وحدة، ما يجعل ابل تفكر في حلول أخرى بديلة لرفع مبيعات السماعات إلى المستوى المأمول.

بحسب ما ذكر المحلل فإن الشركة تعمل على “AirPods Lite” حالياً ، لكن ليس من الواضح ما هو هذا المنتج بالضبط وما الميزات التي سيحتوي عليها ، فقط يوصف بأنه “منتج بسعر أقل” للتنافس مع سماعات الأذن الأخرى الغير تابعة لآبل.

حالياً تُباع سماعات AirPods الجيل الثاني بسعر 130 دولاراً أمريكياً، بينما يُباع الجيل الثالث بسعر 170 دولاراً أمريكياً.

إذا كانت ابل تنوي طرح سماعات آيربودز بسعر أقل، فعلي الأرجح أنها ستكون بسعر 99 دولاراً أمريكياً، هذا هو السعر المنكقي مقارنة بقائمة الأسعار الحالية للشركة.

قد يكون هذا المنتج مناسب لأولئك الذين يودون الحصول على سماعة AirPods بجودة مقبولة وتوافق مع الايفون والايباد بسعر رخيص في مقابل التضحية بمميزات متقدمة قد لا يحتاجون إليها في معظم الأوقات عوضاً عن شراء منتجات من شركات أخرى خلاف ابل أو منتجات مقلدة سيية الجودة.