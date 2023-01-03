غداً هو موعد الإطلاق الأولي لهاتف OnePlus 11 في الصين

كانت قد أعلنت شركة وان بلس – OnePlus مؤخراً أنها تستعد كي تستضيف حدث الإعلان عن هاتف OnePlus 11 على مستوى العالم في السابع من فبراير لعام 2023. وبالأمس أكدت الشركة عن حدث الإطلاق الأول التي ستسضيفه من أجل إطلاق الهاتف في سوق موطنها الرئيسي، الصين والذي سيكون غداً الأربعاء الموافق 4 يناير.

سيتم إطلاق هاتف OnePlus 11 في الصين يوم 4 يناير

الشيء ذاته حدث مع هاتف OnePlus 10 Pro حيث استضافت الشركة أولاً حدث الإطلاق الأول للهاتف في الصين ثم شق الهاتف طريقه إلى الأسواق العالمية في الشهر التالي.

بجانب موعد استضافة الحدث التالي، فقد كشفت الشركة الصينية عن بعض مواصفات الهاتف الرئيسية، جنباً إلى جنب مع بعض العروض التي كشفت عن التصميم النهائي للهاتف.

أكدت OnePlus أن هاتف OnePlus 11 يعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكم مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (رامات) من النوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية فائقة السرعة من النوع UFS 4.0.

سيحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة تخزين تصل إلى 16 جيجابايت كحد أقصى، وذاكرة تخزينية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت. ولكن بالتأكيد سيكون هنالك طُرز أخرى من حيث سعات التخزين التي قد تبدأ مع 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي.

سيأتي الهاتف بتصميم شبيه بتصميم هاتف OnePlus 10 Pro، ومع ذلك سيكون من السهل التمييز بين كلاهما بسبب الاختلاف الملحوظ في تصميم جزيرة الكاميرا الخلفية، ولكن بالنسبة للجانب الأمامي فلا يوجد أي اختلاف يُذكر.

على الرغم من عدم تأكيد الشركة على مواصفات الهاتف الأخرى، ولكن من خلال التسريبات السابقة علمنا أن الرائد التالي للشركة سيحتوي على شاشة قياس 6.7 إنش بدقة +QHD وهي ستكون عبارة عن لوحة عرض AMOLED LTPO 4.0 بمعدلات تحديث ديناميكية تبدأ من 1 هرتز وحتى 120 هرتز.

سيمتاز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل للتقريب البصري. بالتأكيد جميع عدسات الكاميرا مضبوطة بواسطة شركة Hasselblad للتقيات البصرية وسيكون هناك شعار العلامة التجارية مطبوع على جزيرة الكاميرا الخلفية كما هو موضح في العروض الأولية.

أخيراً وليس آخراً سوف يستمد هاتف OnePlus 11 طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي ستوفر الدعم للشحن فائق السرعة بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي. ويُقال أن الهاتف سيأتي مع شاحن مُرفق في العلبة. وسيتم شحن الهاتف بواجهة Color OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13.