هذا هو موعد الإعلان عن سلسلة جالكسي S23

كانت هناك بعض الشائعات التي تفيد بأن شركة سامسونج غير قادرة على تحديد سعر نهائي حتى الآن لهواتف جالكسي S23 مما قد يدفعها لتأجيل الإعلان عن السلسلة عدة أسابيع.

ولكن بحسب تغريدة Ice Universe المطّلع على أخبار الشركة من خلال مصادره الداخلية استطاع أن يعرف موعد حدث Galaxy Unpacked الأول خلال عام 2023 من أجل الإعلان عن سلسلة جالكسي S23 وهو يعتقد أنه سيتم عقد المؤتمر يوم 1 من شهر فبراير القادم.

خلال الأيام الماضية ادّعت العديد من المصادر أن شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها تعتزم الكشف عن سلسلة جالكسي S23 في بدايات شهر فبراير، ولكننا لم نحصل على تاريخ محدد.

ولكن يبدو أن سامسونج اتخذت قرارها النهائي وقررت استضافة الحدث في وقت مبكر من الشهر. هذا هو كل ما ذكره Universe في تغريدته.

ولكن تعالوا بنا نسترجع تواريخ مؤتمرات سامسونج منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا عالم الصناعة في عام 2020. استطاعت سامسونج الكشف عن سلسلة جالكسي S20 في سان فرانسيسكو قبل أن يجتاح وباء كورونا العالم.

ولكنها اضطرت على استضافة حدث الإعلان عن كل من جالكسي S21 وجالكسي S22 على هيئة مؤتمرات افتراضية دون حضور فعلي للصحفيين.

ولكن عادت الأمور لطبيعتها مرة أخرى أثناء الكشف عن هواتف الجيل الرابع القابلة للطي، ومع ذلك، فكان الحضور محدوداً للغاية.

أما بالنسبة لهواتف سلسلة جالكسي S23 فمن المتوقع أن تعود الأحوال لحالتها الطبيعية مرة أخرى. ولكننا نأمل ألا تصل جائحة فيروس كورونا الحالية في الصين إلى بقية أجزاء العالم، وإلا قد تضطر سامسونج إلى استضافة الحدث عبر الإنترنت فقط.

وعض المُسربين يتنبؤون بأنه من الممكن أن يكون الحدث التالي حدثاً افتراضياً وسيقام في يوم 8 فبراير. أما عن موعد وصول الهواتف إلى أرفف المتاجر، فعلى الأرجح سيكون في يوم 17 من نفس الشهر.

كما ذكرنا لكم في مقدمة التقرير كانت هناك شائعات تفيد بأنه من الممكن أن يتم تأجيل الإعلان عن هواتف جالكسي S23 بسبب عدم تحديد سعر نهائي لها حتى الآن. ولكن من الممكن أن تكون هذه الشائعات غير دقيقة بنسبة 100%.

ومع ذلك، لا أحد يستطيع أن ينكر أن عالم الصناعة يمر بمرحلة عصيبة بعد أزمة التضخم العالمية التي كان لها تأثير سلبي كبير على أسعار المنتجات وأرباح الشركات. ولكن سامسونج ستكون قادرة على إيجاد حل خلال وقت قريب، وهذه الشركة أذكى من أن تتسبب في تأخير مبيعات سلسلة هواتفها الرائدة فترة زمنية طويلة.