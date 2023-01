لماذا لا يوجد سبب للذعر بشأن متغير “كوفيد” الجديد XBB.1.5؟!

الولايات المتحدة – تتصاعد المخاوف بشأن موجة جديدة قاتلة من فيروس “كوفيد” بعد تضاعف الإصابات الناجمة عن نوع جديد شديد العدوى في غضون أسبوع – لكن الخبراء يقولون إنه لا داعي للذعر.

وكان XBB.1.5 – فرع آخر من سلالة “أوميكرون”- وراء 40% من الحالات الإيجابية في جميع أنحاء أمريكا في الأسبوع الأخير من عام 2022، ارتفاعا من 22% في الأسبوع السابق، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأُطلق عليها اسم السلالة الأكثر مقاومة للأجسام المضادة على الإطلاق بعد اكتساب طفرات تجعلها أقل قابلية للتعرف عليها من قبل أنظمة المناعة المحصنة أو المصابة سابقا، ما دفع بعض الخبراء للخوف من أنها قد تسبب تفشيا جديدا.

لكن آخرين قالوا إنهم يتوقعون أن يتمتع الأمريكيون بحماية “ذات مغزى” ضد المتغير الجديد. وأشاروا إلى مناطق XBB.1.5 الساخنة حيث لم يرتفع عدد حالات دخول المستشفيات والوفيات بعد.

واكتسب XBB.1.5 طفرات، بما في ذلك F486P، في البروتين الشائك، والتي تساعده على تجاوز الأجسام المضادة التي تكافح فيروس كورونا المستجد استجابة للتلقيح أو الإصابة السابقة. وهناك تغيير آخر – S486P – يُعتقد أنه يحسن قدرته على الارتباط بالخلايا. والمتغير الفرعي موجود الآن في كل منطقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع معظم الحالات في مناطق مثل نيويورك – والتي تميل إلى أن تكون أول من يسجل المتغيرات الجديدة نظرا لكونها مناطق سفر ساخنة.

كما أن السلالة هي نسخة متحولة من Omicron XBB تم اكتشافها لأول مرة في الهند في أغسطس. وتسبب XBB، وهو اندماج متغيرين فرعيين آخرين، BJ.1 وBA.2.75، في تضاعف الحالات أربع مرات في شهر واحد فقط في بعض الدول.

وسعى الدكتور إسحاق بوجوش، طبيب الأمراض المعدية وعالم الأوبئة بجامعة تورنتو، إلى تهدئة المخاوف بشأن السلالة.

وقال: “لا يمكننا تجاهل أن التعافي من العدوى إلى جانب التطعيم يوفر بعض الحماية الفعالة على مستوى المجتمع”.

وأضاف: “للأسف، ما زلنا نرى على الأرجح ارتفاعا مماثلا في حالات الاستشفاء والوفيات مع XBB، ولكن ربما بدرجة أقل مقارنة بالموجات السابقة بسبب المناعة الهجينة المجتمعية التي تم تطويرها خلال عصر “أوميكرون””.

ولسوء الحظ، ستشهد أماكن مثل الصين التي تعاني من نقص التطعيم والضعفاء وعدد قليل نسبيا من الأشخاص الذين تعافوا من العدوى السابقة مظاهر حادة أكثر أهمية بكثير لتفشي “كوفيد”، وبالتحديد مع أنظمة الرعاية الصحية المكتظة ومعدلات الوفيات المرتفعة.

وقال البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا في إنجلترا: “أشك في أن XBB.1.5 سيتسبب في اضطراب كبير في الخدمات الصحية، لكننا بحاجة إلى الانتظار أسبوعين لنرى ماذا يحدث. مما قرأته، لا يوجد ما يشير إلى أن هذا البديل أكثر ضراوة ومن المرجح أن يُدخل المستشفى أو يقتل الناس”.

وتوقعت الدكتورة أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات بجامعة ساسكاتشوان في كندا، أنه لن تكون هناك “تغييرات كبيرة” في عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد بشدة بسبب XBB.1.5.

وأضافت: “XBB.1.5 ليس بطريقة سحرية مشحونا للدخول في انقراضنا. إنه تقدم تطوري آخر – وهو ما تفعله الفيروسات – وهو تقدم يمكننا مواجهته”.

وسعى علماء آخرون أيضا إلى تهدئة المخاوف بشأن XBB.1.5.

وقالت الدكتورة ماريون كوبمانز، عالمة الفيروسات في المركز الطبي بجامعة إيراسموس ومقره أوروبا، على تويتر: “الدراسات التي تبحث في الأجسام المضادة تُظهر أن XBB أقل تحييدا بشكل واضح. لكن هذا قد لا يترجم إلى معدل أعلى من المضاعفات، لأن الأجسام المضادة المرتفعة ليست سوى جزء من ذخيرة المناعة. حتى الآن، تشير الدلائل إلى الاحتفاظ بالوقاية من المرض الشديد من التطعيم”.

وأشار الخبراء أيضا إلى تجربة سنغافورة، التي واجهت ارتفاعا في عدد الإصابات بـ XBB العام الماضي. وأرجع الخبراء ذلك جزئيا إلى سجل التطعيم الممتاز في البلاد.

وتظهر الدراسات المعملية أن XBB أكثر قدرة على التهرب من الأجسام المضادة من عدوى “كوفيد” السابقة أو اللقاحات من السلالات الأخرى.

لكن هذا لا يأخذ في الاعتبار الأجزاء الأخرى من الجهاز المناعي – مثل الخلايا التائية – التي توفر الحماية أيضا.

وقدر العلماء السنغافوريون سابقا أن XBB كان أخف بنسبة 30% من سلالة أوميكرون BA.5.

ولا يزال بعض العلماء يثيرون مخاوفهم بشأن هذا البديل الفرعي.

وقال الدكتور مايكل أوسترهولم خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا لرويترز: “من المفارقات أن أسوأ نوع يواجهه العالم الآن هو في الواقع XBB”.

وأخبر البروفيسور لورانس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة وارويك، MailOnline أن ظهور هذه السلالة هو “جرس إنذار” ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالات دخول المستشفى.

وقال: “متغير XBB.1.5 شديد العدوى ويؤدي إلى زيادة دخول المستشفيات في نيويورك، خاصة بين كبار السن. وتساهم المناعة المتضائلة، والمزيد من الخلط الداخلي بسبب الطقس البارد ونقص وسائل التخفيف الأخرى، مثل ارتداء أقنعة الوجه، أيضا في زيادة العدوى في الولايات المتحدة”.

المصدر: ديلي ميل

Shares

The post لماذا لا يوجد سبب للذعر بشأن متغير “كوفيد” الجديد XBB.1.5؟! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا