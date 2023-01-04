أهم المزايا القادمة إلى الايفون الخاص بك في 2023

انتهى عام 2022 ليبدأ عام 2023 ومازال لدى ابل المزيد من المزايا لتقدمها في هواتف الايفون وأجهزة الايباد بالتبعية على نظام iOS. المزايا التي سوف نتطرق إليها في هذا المقال ليست وليدة التسريبات أو التقارير الصحفية وإنما أعلنت ابل عنها رسمياً ولكن لسبب أو لآخر تأخر إطلاقها في عام 2022 وتم تأجيلها إلى 2023.

دعم إشعارات المواقع

هذه الميزة المتاحة في الأندرويد منذ سنوات باتت الآن متاحة في الايفون والايباد وماك، حيث سيتمكن المستخدم من تفعيل خاصية استقبال الإشعارات من المواقع التي يريد متابعتها عبر متصفح سفاري. إشعارات المواقع تشبه في إشعارات التطبيقات في آلية عملها حيث تتمكن المواقع من إرسال إشعارات للمستخدم عبر متصفح سفاري، هذه الميزة أعلنت ابل عنها مع تحديث iOS 16 منذ منتصف عام 2022 ولم يتم إطلاقها حتى الآن.

مفاتيح الأمان لحساب ابل

ابل تتيح ميزة التحقق على خطوتين والتي تشمل إدخال كلمة السر لحساب ابل ثم كود تحقق آخر بعدها عند الدخول إلى جهاز جديد.

في خطوة أخرى سوف تضيف ابل دعم مفاتيح الأمان وهي مفاتيح حقيقية يمكن للمستخدمين امتلاكها للتحقق من هوية صاحب الحساب وتعمل من خلال الاتصال اللاسلكي وخاصةً تقنية الاتصال قريب المدى NFC، الأمر يشبه استخدام مفتاح حقيقي لفتح قفل الايفون مثلما تستخدم مفتاح السيارة أو المنزل!

حماية البيانات المتقدمة على الآي كلاود

معظم البيانات المخزنة على الآي كلاود محمية بتقنية التشفير التام End to End Encryption ومع ميزة الحماية المتقدمة الجديدة سوف يتم زيادة عدد أنواع البيانات المحمية من 14 إلى 23 نوع.

من أنواع البيانات التي سيتم حمايتها الملاحظات Notes ومكتبات الصور. من المقرر إطلاق هذه المزايا رسمياً نهاية عام 2022 أو مع بداية عام 2023. (صدرت هذه الميزة للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وفي انتظار توفيرها في المزيد من الدول لاحقاً في 2023).

مزايا كاربلاي CarPlay الجديدة

ابل سوف تضيف عدداً من المزايا الجديدة لآبل كاربلاي CarPlay والتي تربط الايفون بالسيارة، من مزايا كاربلاي CarPlay الجديدة التي سوف نراها لاحقاً في عام 2023 مع الإصدارات الجديدة من السيارات: دعم الشاشات المتعددة في السيارة، والتكامل مع شاشة العدادات، والتحكم بتكييف السيارة، مع وجود ويدجت وتطبيق راديو FM جديد.

ميزة الاتصال بالطواريء عبر الأقمار الصناعية

ميزة الاتصال بالطواريء عبر الأقمار الصناعية في ايفون 14 متوفرة حالياً في عدد محدودة من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أيرلندا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة.

هذه الميزة تتيح الاتصال بخدمات الطواريء من خلال الأقمار الصناعية في حالة عدم وجود تغطية من شبكة المحمول اللاسلكية أو اتصال وايفاي مع اشتراك مجاني فيها لمدة عامين، وهي متوفرة فقط على هواتف ايفون 14. في عام 2023، سوف تتوسع ابل في نشر هذه الميزة لتشمل المزيد من الدول حول العالم.

المزيد مع iOS 17

في منتصف عام 2023 سوف تكشف ابل عن تحديث iOS 17 للايفون والذي معه سوف تقدم ابل المزيد من الخصائص المهمة في كافة الجوانب، كل ما يخص تحديث iOS 17 حالياً هو محض تكهنات وتسريبات لن تتأكد إلا مع الإعلان الرسمي.