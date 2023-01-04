سامسونج تطرح تطبيق Camera Assistant لعدد أكبر من هواتفها الذكية!

أطلقت سامسونج تطبيق مساعد الكاميرا – Camera Assistant منذ شهرين تقريباً وهو لا يزال حتى الآن متاح كإصدار تجريبي فقط لمستخدمي هواتف جالكسي S22 ولكن يبدو أن الشركة تخطط لطرحه على عدد أكبر من هواتفها الذكية خلال المرحلة القادمة.

بحسب تدوينة لأحد مشرفي موقع منتديات سامسونج في كوريا الجنوبية فإن شركة سامسونج تستعد لطرح تطبيق Camera Assistant للمزيد من هواتف جالكسي خلال وقت قريب.

للأسف لم يتطرق المشرف للحديث عن الجدول الزمني المحدد لإطلاق الإصدار النهائي من التطبيق، كما أنه لم يذكر ما هي الهواتف المؤهلة للحصول عليه.

كل ما ذكره فقط يفيد بأن سامسونج تريد طرح التطبيق على عدد أكبر من الهواتف بمجرد الانتهاء من العمل وعليه وخروجه من المراحل التجريبية. وقال أيضاً “سامسونج ستحاول توفير التطبيق على أكبر عدد ممكن من أجهزة جالكسي“.

عندما طرحت سامسونج تطبيق Camera Assistant لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي لهواتف سلسلة جالكسي S22 قالت أنها تعتزم دعم التطبيق على عدد كبير من أجهزتها.

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هناك العديد من إعدادات التطبيق التي لن تكون متاحة على جميع هواتف جالكسي والأمر سيكون متوقف على طُرز الكاميرا والبرامج وقدرات المعالجة التي يدعمها كل هاتف على حدة.

ولكن على الأقل هذه الأخبار ستكون سبباً في إسعاد مالكي هواتف سامسونج الاقتصادية الذين لم يكن لديهم فرصة الاستمتاع بتطبيق ExpertRAW المتوفر حصرياً لهواتف سامسونج الرائدة.

تطبيق Camera Assistant سيجلب العديد من الميزات الجديدة

من المتوقع أن يجلب تطبيق Camera Assistant العديد من الميزات الجديدة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من كاميرات الهواتف الذكية الخاصة بالشركة.

هذا التطبيق سوف يتيح لجميع المستخدمين القدرة على تعطيل خاصية Auto HDR في حالة كانوا يرغبون في الحصول على صور طبيعية أقرب للواقع. أيضاً سيكون من السهل الحصول على لقطات خالية من التشويش، وميزات أخرى لتنعيم البشرة والشعر.

أيضاً سيتيح تطبيق الكاميرا الجديد إمكانية التبديل التلقائي بين العدسات والتي تسمح للهاتف القدرة على التبديل إلى العدسة المناسبة بناءً على عدة عوامل من بينها المسافة بين الهاتف والهدف ومستوى الإضاءة والمزيد من المعايير الأخرى.

يتيح هذا التطبيق القدرة على تسجيل فيديو في وضع الصورة من خلال النقر المطول على زر الغالق بدلاً من التبديل إلى وضع الفيديو من الإعدادات. وسوف يتيح وضع التصوير السريع إمكانية التقاط 7 صور متتالية في الثانية الواحدة.