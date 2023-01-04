الإعلان عن هاتف OnePlus 11 – مواصفات ثورية وتصميم راقي وكاميرا متطورة

ها هو هاتف OnePlus 11 الذي كنا نترقبه ونرصد جميع تسريباته على مدار الأسابيع الماضية يأتي إلينا بمجده وعظمته ليكي يهز عرش هواتف المنافسين بكاميراته المتطورة ويحطم الأرقام القياسية بمواصفاته الثورية.

أخيراً بعد انتظار دام طويلاً، تُعلن الشركة الصينية OnePlus عن الرائد لعام 2023 هاتف OnePlus 11 كإطلاق أولي في موطنها الرئيسي، الصين. ومن المُقرر أن يتم إطلاقه على مستوى العالم في السابع من فبراير المقبل. وبنسبة 100% سيكون النموذج العالمي بنفس مواصفات النموذج الصيني دون أي اختلافات ولكن ربما يكون الاستثناء الوحيد ملحوظ في سعة الذاكرة العشوائية وخيارات التخزين.

هاتف OnePlus 11 أصبح رسمياً

على الرغم من أن الهاتف لا يزال بعيداً تماماً عن أن يشق طريقه إلى أيدي مراجعين مواقع الطرف الثالث، ولكن بفضل هذا الإطلاق الأولي يمكننا توقع ما سنتمكن من رؤيته الشهر القادم.

من حيث التسريبات التي كنا نحصل عليها فلقد كانت على قدر كبير من الصحة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتصميم المذهل الذي يتحلى به الهاتف. في الواقع، لقد شاركت OnePlus مجموعة من العروض المذهلة التي تكشف عن تصميم الهاتف على حسابها الرسمي منذ عدة أيام.

ولقد رأينا كم أن هذا الهاتف أنيق حقاً من حيث الشكل والمظهر على الرغم من عدم وجود اختلافات جوهرية بينه وبين هاتف OnePlus 10 Pro، ومع ذلك سيكون من السهل التمييز بين كلا الهاتفين بفضل تصميم جزيرة الكاميرا الخلفية.

بالحديث عن التصميم العام، فإن الهاتف يحتوي على شاشة منحنية ويمتاز بتصميم زجاجي وإطارات مصنوعة من معدن الألمنيوم عالي الجودة. وكالعادة يتم تدشين فتحة الثقب الخاصة بالكاميرا الأمامية في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

على ظهر الهاتف توجد الجزيرة الدائرية التي تحتضن بداخلها ثلاث كاميرات ووحدة إضاءة فلاش ليد Flash LED مطبوع عليها شعار شركة Hasselblad السويدية الرائدة للتقنيات البصرية. كما أنه من السهل ملاحظة التصاق الجزيرة الخلفية بإطار الهاتف الأيسر.

حواف الهاتف نحيفة للغاية، وزر تمرير التنبيه الأيقوني متوفر على الجانب الأيمن والذي يتيح للمستخدم القدرة على استبدال أوضاع صوت الهاتف بين الوضع الطبيعي والوضع الصامت ووضع الاهتزاز. وشعار الشركة يظهر بوضوح في منتصف الجانب الخلفي. والهاتف متوفر بلونين فقط وهما الأخضر والأسود ولكن قد يتم التسويق للألوان بأسماء زخرفية مثل Mate Black و Glossy Green حينما يحين موعد إطلاقه على مستوى العالم.

معالج SD 8 Gen 2 وأطنان من الذاكرة العشوائية

أما بالنسبة لمواصفات الهاتف الفنية فسنجد أن الشركة استعانت بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC المصنوع بواسطة TSMC بدقة تصنيع 4 نانوميتر وهو حالياً أحدث رقائق شركة كوالكم وأقوى شرائح المعالجة على منصة أندرويد.

أيضاً استخدمت الشركة مع هاتف OnePlus 11 الجيل الجديد من الذاكرة العشوائية LPDDR5X ووحدة تخزين داخلية من النوع UFS 4.0 فائقة السرعة.

الهاتف متاح في السوق الصينية على هيئة نموذجية أحدهما بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت بينما الأخر بسعة 16 جيجابايت رام. يشتمل طراز 12 جيجابايت على وحدة تخزين بسعة 256 جيجابايت، في حين أن طراز 16 جيجابايت متوفر بسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت.

الشاشة عبارة عن لوحة عرض AMOLED LTPO 3.0 قياس 6.7 إنش بمعدل تحديث 120Hz بدقة +QHD ومعدلات سطوع فائقة تصل في ذروتها إلى 1300 شمعة مع توفير الدعم لمرئيات +HDR10 و Dolby Vision.

بطارية كافية وسرعة شحن جنونية… ولكن

يستمد الوحش طاقته من بطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات. ولكن الغريب هنا أن الشحن اللاسلكي غير مدرج في قائمة مواصفات الهاتف مما يعني أن الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي أو على الأقل هذا ما نعتقده حتى الآن بسبب عدم ذكره في قائمة المواصفات. على كلِ الهاتف يأتي بشاحن مُرفق في علبة الشراء بقدرة 100 وات.

أيضاً لم يتم ذكر تصنيف IP68 في مواصفات الهاتف مما يعني أنه غير قادر على مقاومة الماء والأتربة وسيكون من الصعب استخدامه في البيئات القاسية أو تحت الماء.

للأسف هذه التضحيات قد تؤثر بشكل كبير على مبيعات الهاتف بالنظر إلى أن هاتف OnePlus 10 Pro كان يدعم الشحن اللاسلكي ومُصنف بشهادة IP68. ومع ذلك، سيتعين علينا الانتظار لبعض الوقت حتى نتأكد من هذه التفاصيل الدقيقة بشكل أفضل.

الهاتف يدعم بلوتوث 5.3 واتصال WiFi 6 وبالطبع يوفر الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G بفضل المودم المدمج في معالج كوالكم.

دعونا ننتقل إلى المواصفات الأكثر إثارة والتي تتألق في قسم الكاميرا حيث يأتي الهاتف بقدرات تصوير فوتوغرافي مذهلة سيرحب بها بالتأكيد هواة التصوير والمحترفين.

يشتمل OnePlus 11 على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل طراز Sony IMX890 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي الفائق PDAF وبصبحته مستشعر واسع المجال من أجل العدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل طراز Sony IMX581 والكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل طراز IMX709 بمعدل تقريب بصري 2x.

الكاميرا الأمامية دقتها 16 ميجابكسل. تم تصميم الكاميرا بالتعاون مع شركة Hasselblad من أجل ضبط الألوان للعدسات وتحسين خوارزمية برنامج الكاميرا.

سعر OnePlus 11

يتم شحن الهاتف بواجهة Color OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 ولكن سيتم شحن النموذج العالمي بواجهة Oxygen OS 13. يتوفر الهاتف في الصين بسعر بيع 3999 يوان صيني أي ما يعادل 580$ دولار أمريكي ولكن من المتوقع أن يُباع بتكلفة أعلى حينما يتم إطلاقه في الأسواق العالمية.