هواتف جالكسي S23 ستدعم تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية!

تشير آخر الشائعات أن كاميرا هواتف سلسلة جالكسي S23 قد تحصل على أكبر ترقية لها منذ سنوات من شركة سامسونج. منذ عدة أشهر ظهرت بعض عينات الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل لطراز “ألترا” والتي كشفت عن وجود تحسينات كثيرة في جودة الصورة.

ولكن من الواضح أن سامسونج لا تستهدف تحسين جودة الصور الفوتوغرافية فحسب، وإنما هي تخطط لتحسين قدرات تسجيل الفيديو أيضاً.

ستتيح سلسلة جالكسي S23 التقاط فيديو بدقة 8K بمعدل إطارات أعلى

يقول Ice Universe – مُسرب شهير لأخبار شركة سامسونج – في تغريدته الأخيرة على موقع تويتر أن هواتف جالكسي S23 قد تدعم إمكانية تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية. عند مقارنة هذه الإمكانية مع هواتف جالكسي S22 فسنجد أن هواتف جالكسي S22 لم تكن قادر على تسجيل مقاطع فيديو 8K إلا بمعدل 24 إطار في الثانية فقط.

من الطبيعي أن توفر مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بمعدلات إطارات أعلى تفاصيل أكثر وضوحاً وحركة أكثر سلاسة للكائنات. فعلى سبيل المثال إذا كنت تحاول تصوير هدف سريع الحركة، فمن المتوقع أن يظهر الفيديو النهائي بشكل أفضل مع معدل الإطارات الأعلى.

هذه الترقية في قدرات تسجيل الفيديو تمثل 25% تقريباً أسرع أثناء تسجيل فيديو 8K على هواتف جالكسي S23. ومع ذلك، هذه الترقية الرائعة قد لا تكون ملحوظة بشكل كبير أو قد لا تشكل أي أهمية كبيرة للمستخدمين لأسباب كثيرة.

على سبيل المثال، لا يميل معظم الأشخاص للاعتماد على دقة 8K أثناء تسجيل مقاطع الفيديو وخاصة المقاطع الطويلة زمنياً لأنها ستشغل مساحة كبيرة جداً من ذاكرة الهاتف، وهذا ما يدفع العديد من المستخدمين للاكتفاء بدقة فيديو منخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شاشة الهاتف، مهما كانت كبيرة، ستظل صغيرة جداً من أجل توضيح أي فرق في التفاصيل بين دقة 4K ودقة 8K.

وبما أن دقة 4K تتيح لك القدرة على تسجيل فيديو بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية على هواتف جالكسي S22، فلا يوجد سبب منطقي للاعتماد على دقة 8K خاصة وأنها لا تزال بمعدل 30 إطار في الثانية فقط وهو معدل إطارات أبطأ من المعدل التي تدعمه دقة 4K حتى وإن كان أسرع من معدل الإطارات على سلسلة جالكسي S22.

ولكن بعد قولي هذا، لا تزال هذه الترقية البسيطة مهمة جداً للمصورين المحترفين. وربما يجد صناع المحتوى على موقع يوتيوب أو المصورين المحترفين في مجال التصوير الفوتوغرافي هذه الترقية البسيطة بمثابة صفقة رابحة وسبب منطقي للانتقال إلى هواتف جالكسي S23.

دعونا نتذكر أيضاً أن هواتف جالكسي S23 ستأتي مدعومة بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC والذي يدعم القدرة على التقاط فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية.