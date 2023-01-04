تسريب المواصفات الفنية لهاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا!

من المؤكد أن شركة سامسونج تعمل حالياً بأقصى طاقتها على سلسلة هواتفها الرائدة التالية، جالكسي S23، ومن المتوقع أن تُطلق الشركة ثلاث طُرز جديدة من هذه السلسلة في أوائل شهر فبراير المقبل.

على الرغم من أننا مازلنا على بعد شهر واحد تقريباً من الإعلان الرسمي عن هذه الهواتف، إلا أنه تم رصد مؤخراً تسريب ضخم لمواصفات هاتف جالكسي S23 ألترا الفنية، حيث ظهرت قائمة الهاتف على موقع وكالة TENNA الصينية والتي كشفت عن بعض مواصفاته الرئيسية.

تسريب مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا

بناءً على ما تم رصده على موقع TENNA فإن هاتف جالكسي S23 ألترا سيأتي بشاشة قياس 6.8 إنش بدقة +QHD أبعادها 3088×1440 بكسل. سيتم تجهيز الهاتف بمعالج ثماني النوى مسجلاً أعلى سرعة تردد تبلغ 3.36 جيجاهرتز مما يعني أن هذا هو معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهو ما يتوافق مع التسريبات السابقة التي أشارت إلى احتمالية تجهيز هواتف السلسلة بإصدار مكسور السرعة بشكل حصري من معالج كوالكم الرائد.

سيأتي المعالج مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وتصل إلى 12 جيجابايت. على الرغم من أننا لسنا متأكدين من نوع الذاكرة ولكن بالتأكيد ستكون طراز LPDDR5X.

أما بالنسبة لخيارات التخزين فسوف تأتي على شكل 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت وسوف يدعم الهاتف شبكة 4G LTE وبالمثل سيوفر الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

تعتبر أهم ترقية ستحصل عليها هواتف جالكسي S23 هذه المرة هي تقنيات الكاميرا الجديدة. سيتم تجهيز هاتف جالكسي S23 ألترا بخمسة كاميرات من بينها مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل في الخلف مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل والتي سيكون لديها القدرة على التقريب البصري بمعدل 10x وسيكون هناك كاميرا تيليفوتوغرافي إضافية بدقة 10 ميجابكسل قادرة على التقريب البصري بمعدل 3x.

ملحوظة واحدة في غاية الأهمية وهي أن قائمة TENNA تكشف عن وجود مستشعرين بدقة 12 ميجابكسل على الجانب الخلفي. فإما أن تكون هذه مجرد غلطة مطبعية أو أن سامسونج قررت بالفعل ترقية المستشعرات الثانوية على الهاتف.

في كلتا الحالتين، تكشف ورقة المواصفات أيضاً عن وجود مستشعر أمامي بدقة 12 ميجابكسل، وإذا كانت هذه المعلومة صحيحة فهذا يعني أن سامسونج قررت التخلي عن مستشعر 48 ميجابكسل الذي رأيناه على هاتف جالكسي S22 ألترا والاكتفاء بمستشعر منخفض الدقة.

علاوة على ذلك، فلقد كشفت القائمة عن أبعاد الهاتف والتي تبلغ 163.4×78.1×8.9 ملم ويزن الهاتف 233 جرام. سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4855 مللي أمبير ولكن سيتم تسويقها على هيئة سعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير.

أخيراً وليس آخراً فلقد أكدت قائمة TENNA عن وجود مستشعر لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، وهذا بالتأكيد سيكون مستشعر 3D Sonic Max المصنوع بواسطة كوالكم وهو ماسح ضوئي للبصمات يعمل بالموجات الفوق صوتية.