هل تستنزف خاصية الشاشة الدائمة بطارية الايفون ؟

من المزايا الجديدة التي أضافتها ابل إلى هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس هي خاصية الشاشة الدائمة Always On Display والتي تسمح بعرض الخلفية أو معلومات محددة على الشاشة بشكل مستمر حتى عند قفلها. السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن جميع المستخدمين قبل تجربة تلك الميزة يتمحور دوماً حول مدى استهلاكها لطاقة بطارية الايفون.

ميزة الشاشة الدائمة في ايفون 14 برو / ماكس

ميزة الشاشة الدائمة Always On Display والتي تطلق عليها ابل اسم ميزة “تشغيل دوماً” تجعل شاشة القفل معتمة قليلاً مع الاستمرار في عرض الخلفية والويدجت وكل المعلومات بشكل دائم مع أقل استهلاك ممكن للبطارية وفق ما تدعي ابل.

تتيح تلك الميزة تخصيص شاشة القفل كما تهوى على ذوقك مستخدماً الأدوات والخلفيات والأنماط التي تريد، ما يجعل العديد من المستخدمين يقبلون على تجربتها خاصة وأنها هي المرة الأولى التي تقدم ابل فيها تلك الميزة رغم تواجدها في هواتف الأندرويد المنافسة منذ سنوات.

هل تستنزف البطارية؟

لاشك أن تفعيل تلك الميزة على هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس سوف يزيد من استهلاك الشاشة للطاقة، ولكن لأي مدى؟ هذا ما يكشفه اختبار من إعداد قناة PhoneBuff الشهيرة على يوتيوب.

في الاختبار تم مقارنة طاقة بطارية الايفون عند تشغيل أو تعطيل خاصية التشغيل دوماً Always On Display. لاحظ أنه عند تفعيل تلك الميزة، تتيح ابل أيضاً إمكانية وضع خلفية معينة أو شاشة سوداء خلف المعلومات والويدجت الأخرى التي يتم عرضها بشكل دائم.

في النهاية، وجد أنه يتم استنزاف نحو 0.6% أكثر من البطارية لكل ساعة عند تفعيل خاصية “التشغيل دوماً Always On Display” ولكن بدون استخدام خلفية، أما عند إضافة خلفية فتزيد نسبة الاستنزاف إلى 0.8% لكل ساعة.

باتباع هذه النسبة، وفي حالة عدم استخدام الايفون على مدار اليوم – وهذا أسوأ احتمال ممكن – نجد أن تلك الخاصية قد تستهلك نحو 15% إلى 20% من طاقة البطارية وحدها يومياً.

للمقارنة بالهواتف الأخرى، تم تفعيل الميزة على هاتفي ايفون 14 برو وسامسونج جالكسي S22 ألترا بعد شحنهما حتى 100% وتركهما بدون استخدام لمدة 24 ساعة، بعدها تم فحص نسبة البطارية لنجد أنها باتت 86% في كلا الهاتفين!

إذا كنت تتساءل عن استهلاك الطاقة من خاصية التشغيل دوماً فهي كما سبق وأشرنا إن كنت تود التجربة، وإذا كنت تود أفضل استهلاك ممكن للبطارية فلا ننصحك بتفعيلها طالما لست في حاجة إليها.

﻿

هل تقوم بتفعيل تلك الخاصية على هاتفك؟ أخبرنا عبر التعليقات