سامسونج تعتزم إطلاق وافد جديد لعائلة جالكسي A قريباً – قد يكون جالكسي A34!

تقدمت سامسونج الأسبوع الماضي بطلب الحصول على شهادة Bluetooth SIG من أجل هاتف جالكسي A54 واليوم ينضم هاتف جالكسي A34 إلى شقيقه الأغلى ثمناً على موقع منظمة الشهادة الإلكترونية.

للأسف، شهادة Bluetooth SIG لا تكشف أي تفاصيل حول هاتف الفئة المتوسطة سوى اسم الهاتف فقط ورقم الطراز SM-A346B ومن المتوقع أن يكون هذا هو الإصدار العالمي من الهاتف.

هاتف سامسونج جالكسي A34 قادم قريباً

تُظهر قائمة الهاتف على المنصة الدعم لشرائح SIM المزدوجة ودعم بلوتوث 5.3 واتصال شبكات الجيل الخامس 5G. في جميع الأحوال، هذين الهاتفين تعرضوا لبعض التسريبات خلال الأسابيع الماضية، ولكن لا تزال المواصفات الخاصة بهما طي الكتمان.

ذكرت بعض المصادر أن جميع هواتف الفئة المتوسطة من سلسلة جالكسي A لشركة سامسونج ستأتي بدون عدسة لاستشعار العمق، وهذا يتشمل على كل من جالكسي A54 وجالكسي A34 وجالكسي A24 وجالكسي A14. بمعنى أن هذه الهواتف ستحتوي على إعداد كاميرا ثلاثي على جانبها الخلفي بدلاً من الإعداد الرباعي المُعتاد.

في حين أن تفاصيل مواصفات الكاميرا حول هاتف جالكسي A34 مازلت غير معروفة، ولكن يُقال أن طراز جالكسي A54 سيأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وسيأتي بشاشة قياس 6.5 إنش بينما سيأتي هاتف جالكسي A34 بشاشة قياس 6.4 إنش.

لا نعلم ما هو موعد الكشف عن هذه الهواتف ولكن إذا التزمت سامسونج بنفس الجدول الزمني المعتاد فمن المتوقع أن تظهر هذه الهواتف بشكل رسمي خلال الربع الأول من العام الجاري أو في الأسابيع الأولى من الربع الثاني.

بالتأكيد سيكون كل من جالكسي A54 وجالكسي A34 أحد أفضل الهواتف متوسطة المدى لشركة سامسونج، وليس ذلك فقط، بل من المتوقع أن تكون أحد أفضل الخيارات المتاحة على الإطلاق لمستخدمي هذه الفئة.

السبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذه ستكون أفضل الخيارات متوسطة المدى لشركة سامسونج يرجع لحقيقة تراجع سامسونج عن إطلاق هاتف جالكسي A74 ومن المحتمل أن تختفي تشكيلة جالكسي A7X من الآن فصاعدا مما يعني أننا لن نرى أي هاتف جالكسي A7x بعد الآن، تماماً مثلما حدث نفس الأمر مع عائلة جالكسي A9x وجالكسي A8x.

ستحاول سامسونج التركيز بشكل أكبر على كل من جالكسي A5x وجالكسي A4x. وربما تتمكن الشركة من إطلاق هاتف جالكسي S22 FE من أجل سد الفجوة السوقية التي سيتسبب فيها غياب هاتف جالكسي A74.