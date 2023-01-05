شركة OnePlus تُعلن عن سماعة الأذن اللاسلكية Buds Pro 2

بعد الكشف عن هاتف OnePlus 11 أعلنت الشركة الصينية أيضاً عن سماعة الأذن اللاسلكية OnePlus Buds Pro 2 ومن المتوقع أن يصل كل من الهاتف والسماعة اللاسلكية إلى الأسواق العالمية يوم 7 فبراير المقبل.

سماعة OnePlus Buds Pro 2 مماثلة للإصدار السابق

من حيث التصميم يبدو أن سماعة Buds Pro 2 متشابهة إلى حد كبير مع الإصدار الأصلي Buds Pro ولكن الإصدار الجديد يأتي مع بعض التحسينات الملحوظة.

من حيث التصميم والمظهر العام فإن السماعة تأتي بنفس اللونين المعتادين الأخضر والأسود ولديها نفس تصميم العلبة مربعة الشكل.

تدعم السماعة الجديدة اتصال بلوتوث 5.3 وتمتاز بخاصية Dynaudio وتحتوي على مكبرات صوتية قياس 11 مم و 6 مم وكلتا السماعتين مدعومتان بواسطة برنامج التشغيل MelodyBoost من أجل تحسين إخراج جودة الصوت ومستوى الجهير الصوتي والتضخيم.

تمتاز السماعة بغشاء مصنوع من البوليمر البلوري الكريستالي مع قبة منفصلة ومن المتوقع أن يساعد هذا في تعزيز الأداء الصوتي لسماعات الأذن – على الأقل هذا ما تدّعيه الشركة.

تأتي سماعة الأذن مع إعدادات ديناميكية تم ضبطها مُسبقاً للمعادل الديناميكي المضبوط بواسطة خاصية Dynaudio ومن بين هذه الإعدادات خيار EQ الافتراضي وخيار آخر Bold وخيار آخر Serenade والإعداد الأخير هو Bass. وهذه الإعدادات المضبوطة مُسبقاً ستساعد المستخدم في الحصول على جودة الصوت المرجوة بحسب رغبته ومتطلباته الشخصية.

تم دعم السماعة بخاصية الصوت المكاني Dolby Atmos Spatial Audio وتم تحسينها على السماعة بشكل أفضل مقارنة بالإصدار السابق.

صرحت الشركة خلال الحدث أنه في حالة إقران السماعة بهواتف من تصنيع الشركة “OnePlus” فمن المتوقع أن يحصل المستخدم على زمن استجابة أقل بسرعة 54 مللي ثانية على أقصى تقدير.

وقالت الشركة أنها بذلت جهد كبير من أجل تحسين خاصية إلغاء الضوضاء على السماعة إذ أصبحت السماعة قادرة على تقليل الضوضاء بمعدل 48 ديسيبل كما أن لديها القدرة على إلغاء النطاق العريض للغاية بمعدل 4000 هرتز.

كما ذكرنا في المقدمة فإن السماعة متوفرة باللون الأخضر والأسود ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في الأسواق العالمية في شهر فبراير القادم، ويبلغ سعر السماعة 899 يوان صيني أي ما يعادل 130$ دولار أمريكي تقريباً.