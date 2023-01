قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، فيما غابت الفنانة المصرية عن أولى جلسات محاكمتها، حيث حضر 10 محامين للدفاع عنها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الفنانة للجنايات بعد ثبوت إحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي، مضيفة أنّها أقامت عليها الاتهامات وفق شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيمياويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وقالت النيابة العامة إنّها استكملت تحقيقاتها بعد ضبط الفنانة بالاستماع لشهادة العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب.

وذكرت النيابة أنّ تقرير المعمل الكيمياوي أثبت أنَّ المضبوطات تحوي مخدرين هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، فيما شهد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزتها وحيازتها لها بقصد التعاطي، ولذلك تمت إحالتها للجنايات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات نهاية نوفمبر الماضي.

The post لسنة واحدة.. جنايات القاهرة تأمر بحبس الفنانة «منة شلبي» وتغريمها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا