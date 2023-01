الولايات المتحدة – اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا الأمريكية خصائص لثمار توت الغوجي مفيدة لصحة العيون.

وتشير مجلة Nutrients، إلى أنه وفقا لعلماء جامعة كاليفورنيا، يمكن أن يحول تناول ثمار توت الغوجي دون ضعف الرؤية لدى كبار السن.

وقد أجرى الباحثون دراسة استمرت ثلاثة أشهر ، خضع لها أشخاص أعمارهم 45-65 عاما، قسموا إلى مجموعتين. وكان أفراد المجموعة الأولى يتناولون يوميا 30 غراما من ثمار توت الغوجي. وبعد انتهاء التجارب، قاس الباحثون كثافة صبغات العيون الواقية لدى المشاركين في الدراسة، وظهر أن هذا المؤشر ارتفع خلال فترة التجربة.

وكانت المجموعة الثانية المتكونة من 14 متطوعا، تتناول خلال ثلاثة أشهر مكملات غذائية طبية، وبعد انتهاء هذه المدة، لم تحصل لديهم أي تغيرات في صبغات العيون.

ووفقا للباحثين، ارتفع مؤشر صبغات اللوتين والزياكسانثين لدى المجموعة التي تناول افرادها توت الغوجي. وهذه الصبغات تعمل على تصفية الضوء الأزرق الضار، وتوفر الحماية المضادة للأكسدة ، وتساعد على حماية العينين من آثار الشيخوخة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

Shares

The post ثمار مفيدة لصحة العيون first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا