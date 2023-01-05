ايفون 15 برو – عودة التسريبات من جديد!

يبدو أن قطار تسريبات ايفون 15 قد تحرك، ولن تتوقف التسريبات خلال الآونة القادمة حتى موعد الإعلان الرسمي.

في مذكرة بحثية لشركة الاستثمار في هونغ كونغ هايتونغ إنترناشونال سيكيوريتيز، أوضح المحلل “جيف بو” الخبير في شئون ابل توقعاته بشأن هواتف ايفون 15.

كاميرا ايفون 15

مبدئياً أشارت الورقة البحثية إلى أن ابل سوف تستعير كاميرا ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس الأساسية ذات الـ 48 ميجابكسل في هواتف ايفون 15 وايفون 15 بلس.

وكما هي العادة، لن يتم إضافة كاميرا مكبرة أو حساس اللايدار ثلاثي الأبعاد إلى كاميرا الإصدارات الأساسية من ايفون 15.

أما كاميرا ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس، فسوف تُضاف إلى مجموعة كاميراتها واحدة أخرى جديدة وهي كاميرا البيرسكوب القادرة على عمل تركيز بصري أضعافاً مضاعفة دون التأثير على جودة وثبات الصور.

التصميم الخارجي

على مستوى التصميم الخارجي، هناك ملمحان من ملامح التغيير قد نراهما مع هواتف ايفون 15 برو/ ماكس خصيصاً. الأول هو تغيير نوع الأزرار لتصبح من نوع جديد يعطي إحساس الانضغاط دون أن يضغط المستخدم عليه فعلياً.

أما الملمح الثاني فقد يكون استخدام معدن جديد في تصميم الايفون وهو معدن التيتانيوم الذي قد يُصنع منه الإطار المغلف للايفون، وكذلك الانتقال كلياً إلى منفذ شحن Type C.

المواصفات الداخلية

أهم التطويرات في المواصفات الفنية ستكون حصرية في هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس حيث معالج ابل A17 المصنوع بتقنية 3 نانومتر الجديدة الأفضل والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.



سيكون هناك كذلك زيادة في حجم الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت عوضاً عن 6 جيجابايت.

كل الشائعات والتسريبات سبق وأن وردت من أكثر من مصدر مختلف والآن يتم تأكيدها عبر مذكرة بحثية موجهة إلى المستثمرين.