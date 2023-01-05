أخيراً – جالكسي زد فولد 5 قد يأتي بفتحة لاحتواء قلم S-Pen!

أخيراً بدأت سامسونج تُفكر في إضافة صومعة “فتحة” مُخصصة لاحتواء قلم S-Pen في هواتفها القابلة للطي. يبدو أن الشركة مؤمنة بأن هذه الإضافة البسيطة قد تكون سبباُ في تحسين مبيعات أجهزتها القابلة للطي.

على مدار السنوات الماضية كانت تحاول الشركة الكورية أن تجعل من هواتفها القابلة للطي الوسيلة الأمثل لتعزيز قدرات المستخدم الإنتاجية وتحسين تجربة استخدامه لأقصى حد ممكن، خاصة مع هواتف سلسلة جالكسي زد فولد.

وبحسب تقرير صحيفة The Elec الكورية، فإن إضافة صومعة في هاتف جالكسي زد فولد هي جزء من استراتيجية سامسونج خلال السنوات القادمة. وقد عقدت الشركة اجتماعاً مع مورديها منذ أسابيع قليلة لمناقشة متطلبات واحتياجات الهواتف في المستقبل.

في الوقت الحالي، تمثل الهواتف القابلة للطي نسبة ضئيلة جداً قد لا تتعدى 1% على أقصى تقدير من سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم. ولكن سامسونج على يقين أن هناك بعض الحلول التي من شأنها المساهمة في نمو هذه النسبة خلال الأعوام القادمة.

وقد أخبرت سامسونج مورديها أنها تتوقع زيادة نمو شحنات الأجهزة القابلة للطي خلال العامين القادمين بنسبة قد تصل إلى 80% تقريباً.

في الواقع، كل من سلسلة جالكسي زد فليب وجالكسي زد فولد تتلقى المزيد من المنافسة من قِبل الشركات الصينية. وتتوقع الشركة أن هناك أكثر من 90% من مستخدمي هذه الهواتف يفضلون الترقية كل عام للحصول على الإصدار الجديد من الهاتف.

ومع ازدياد فرصة نمو سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، تزداد حدة المنافسة أيضاً إذ يُقال أن شركة ابل في طريقها إلى إطلاق مجموعة من الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للطي خلال العام الحالي أو العام القادم على أقصى تقدير.

هذا وبالإضافة إلى أن هناك العديد من الشركات الصينية التي تخطط لإطلاق هواتفها القابلة للطي في السوق العالمية خلال العام الجاري، بما في ذلك شركة أوبو وفيفو وربما شاومي أيضاً. تعتقد سامسونج أن الابتكار والتقنيات الحديثة هي السبيل الوحيد من أجل التفوق في هذه المعركة.

وخلال اجتماعها الأخير ناقشت سامسونج جميع السيناريوهات الممكنة التي قد تلعب دور كبير في تحسين مبيعات هواتفها القابلة للطي، حيث تعتقد الشركة أن الهيكل الأكثر نحافة والوزن الأخف من بين الاستراتيجيات الرئيسية لتحقيق هذا الغرض.

يبلغ سمك هاتف جالكسي زد فولد 4 حوالي 16 مم تقريباً بينما يبلغ وزنه 263 جرام. بينما تزن الهواتف الذكية العادية حوالي 200 جرام في المتوسط ولا يتعدى سُمكها 10 مم.

ويبدو أن سامسونج اتخذت قرارها بتطوير مواد تصنيع جديدة من أجل تقليل وزن الهاتف ولكن بشرط واحد وهو ألا يكون هذا على حساب متانة الهاتف.

استطاعت شركة التكنولوجيا الكورية تحسين مستوى متانة الهاتف من خلال تصنيفها وعزلها المائي وتحسين مفصلة الهاتف كي تتحمل عدداً أكبر من مرات الطي. ولكن لا تزال مشكلة تجاعيد الشاشة من أبشع المشاكل التي تُعاني منها جميع الأجهزة القابلة للطي. هذه المشكلة غالباً ما تكون سبباً في تشويه تجربة المستخدم عند قراءة المحتوى، وهو أمر مُحبط جداً على هاتف ذكي بتكلفة مالية باهظة.

ناقشت سامسونج خلال الاجتماع أيضاً إمكانية إضافة صومعة لفتحة قلم S-Pen مع هواتف سلسلة زد فولد حيث تعتقد الشركة أن هذه فرصة جيدة جداً من أجل تحسين نمو مبيعات الهاتف بالمستقبل.

هاتف جالكسي زد فولد 4 لا يحتوي على فتحة لقلم S-Pen، وبالتالي فإن جميع المستخدمين مُضطرين على شراء حافظة خارجية تحتوي على مُلحق مخصص للاحتفاظ بالقلم أثناء عدم استخدامه.

على كل حال، لم يتبق لنا سوى أن نرى بأنفسها ما بجعبة سامسونج من أجل هواتفها القابلة للطي خلال العام الحالي. نعتقد أن الابتكار والتطوير هما السُبل الوحيدة للشركة من أجل تحسين أرباحها وسط منافسة محتدمة من قِبل المُصنعين الآخرين.