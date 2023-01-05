تطبيق مسابقات أراتوك – من سيربح المليون بطريقة عصرية وجوائز حقيقية!

هل حلمت يوماً بالمشاركة في برامج المسابقات الشهيرة؟ هل كنت تتابع البرنامج التلفزيوني “من سيربح المليون” وودت لو كنت أحد المتسابقين به؟ تطبيق مسابقات أراتوك سوف يساعدك على أن تعيش أجواء تلك المسابقات.

تطبيق مسابقات أراتوك التفاعلية على الايفون والايباد

يقدم تطبيق مسابقات أراتوك التفاعلية أسئلة عامة بطريقة مميزة وهي طريقة البث الحي، حيث يتم يُلقي الأسئلة أحد الشخصيات المشهورة بينما تظهر على الشاشة مرفقة بالإجابات التي عليك اختيار أحدها.

يعرض التطبيق الأسئلة على الشاشة، ويبلغ عددها 15 سؤالاً متتابعاً وما على المتسابقين سوى اختيار الإجابة سريعاً قبل انتهاء الوقت المخصص لكل سؤال، يتم ذلك لجميع المستخدمين في نفس التوقيت.

عند الإجابة عن سؤال بطريقة صحيحة يحصل المستخدم على نقاط تُضاف إلى رصيده، ويحصد المستخدم الأعلى في عدد النقاط على جوائز حقيقية تقدمها شركة بيرفوغرام المطورة والمالكة للتطبيق.

يمكن الحصول على نقاط إضافية من التطبيق من خلال خيار دواليب الحظ والتي تتيح لك الفوز بنقاط إضافية وأحياناً توفر لك وسائل مساعدة للإجابة على الأسئلة.

كيفية الاشتراك في المسابقة؟

فقط اضغط زر “شارك في المسابقة”، حيث تبدأ المسابقة كل يوم خميس وأحد الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة (8 مساءاً بتوقيت الجزائر، 10 بتوقيت بيروت، 10 بتوقيت الرياض، 11 بتوقيت دبي).

وسائل المساعدة

من أجل تجاوز الأسئلة الصعبة التي لا تعرف إجابتها أو الأسئلة التي تحتار في اختيار إجابتها يقدم لك تطبيق مسابقات أراتوك وسيلتين من وسائل المساعدة:

القلب : ويمكن استخدامه بعد الإجابة بشكل خاطئ على سؤال، بحيث يمكن تجاوز هذا السؤال والاستمرار في السباق نحو جائزة المعرفة.

: ويمكن استخدامه بعد الإجابة بشكل خاطئ على سؤال، بحيث يمكن تجاوز هذا السؤال والاستمرار في السباق نحو جائزة المعرفة. الممحاة: يمكن استخدامها لحذف خيارين اثنين من بين الخيارات الأربعة المتاحة لكل سؤال.

يمكن الحصول على القلوب عن طريق شرائها من داخل التطبيق، أما الممحاة فيتم الحصول عليها من خلال دواليب الحظ.

تحميل التطبيق

التطبيق متاح مجاناً للتحميل من متجر الآب ستور على هواتف الايفون وأجهزة الايباد، ويمكن للجميع الاشتراك في المسابقات الدورية ونيل فرصة الفوز بالجوائز الحقيقية المقدمة من التطبيق.