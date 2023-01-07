هذا هو موعد الإعلان عن نظارة ابل الذكية!

لفترة طويلة أثير الكثير من الحديث حول نظارة ابل الذكية المنتظرة، وقد مرت الشهور ومعها السنوات دون أن تقدم ابل شيئاً مثل ذلك، لكن يبدو أن موعد الإعلان قد بات قريباً.

وفقاً للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo المختص بأخبار وتحليلات ابل فإن موعد الإعلان عن نظارة ابل الذكية سوف يتم تأجيله إلى الربيع القادم في شهر مارس أو مؤتمر المطورين WWDC 2023 منتصف العام الجاري.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الإعلان عن النظارة قد يكون خلال شهر يناير الجاري إلى أن عملية تطوير النظارة استغرت وقتاً أطول مما كان مخططاً له.

وقد صرح Kuo إن التأخيرات في تطوير النظارة حاليًا نابعة من “مشكلات تتعلق باختبار السقوط الميكانيكي وتوافر أدوات تطوير البرامج”.

نظارة ابل سوف تعتمد على تقنيتي الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR مع إمكانية التبديل بينهما، وهي نوعية من التقنيات والمنتجات سوف تشهد تنافساً شرساً بين كافة الشركات التقنية عبر السنوات القادمة.

التقارير تتحدث عن عزم ابل إضافة معالج قوي للغاية في النظارات مثل معالج ابل M1 Pro المستخدم في حواسيب ماك بوك برو نظراً للقدرة الفائقة على معالجة الرسوميات ودعم نوع المحتوى والتطبيقات التي تنوي ابل تقديمها على النظارة. أيضاً سيكون هناك شاشة بدقة تصل إلى 8K ونظام صوت متقدم لأفضل تجربة مع المحتوى.

النظارات سوف تكون موجهة أكثر ناحية مزايا مشاهدة المحتوى والتواصل وتشغيل الألعاب وسوف تمتلك متجر تطبيقات وألعاب خاص بها، ويٌقال أن ابل تعمل حالياً مع شركائها من أجل توفير محتوى يمكن مشاهدته وتشغيله بسهولة على النظارات.

بالحديث عن السعر، فلا يتوقع أن يكون رخيصاً على الإطلاق، إذ سيتم تصنيف النظارات من فئة الأجهزة الراقية، وتشير بعض التقارير إلى أن الشعر قد يصل إلى نحو 2000 دولار أمريكي.