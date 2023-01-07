كل الأنظار تتجه صوب سامسونج مع اقتربنا من حدث Galaxy Unpcaked 2023 المتوقع أن تُعلن خلاله الشركة عن سلسلة هواتفها الرائدة التالية جالكسي S23 وقد ساهمت التسريبات التي حصلنا عليها على مدار الأسابيع القليلة الماضية أن تبقينا متحمسين جداً لرؤيتها.

ولكن هذا لا يعني أن الشركة الكورية تتجاهل الفئة الاقتصادية من المستخدمين خاصة وبعد أن استطاع هاتف جالكسي A12 أن يحطم الأرقام القياسية ويصبح أكثر الهواتف الذكية مبيعاً على مستوى العالم خلال عام 2022.

هاتف جالكسي A14 يخطف الأنظار خلال فعاليات معرض CES 2023

بالأمس، أثناء فعاليات اليوم الأول لمعرض CES 2023 المُقام في لاس فيجاس طرحت سامسونج ولأول مرة هاتفها الاقتصادي جالكسي A14 5G، وغني عن القول، لقد استطاع الهاتف أن يخطف أنظار الصحفيين لما يتمتع به من مواصفات مميزة بالنظر إلى الشريحة أو الفئة السعرية التي ينتمي إليها.

نعم، هو لا يزال مجرد هاتف متواضع من حيث المواصفات الفنية أو على صعيد مستوى الأداء العام مقارنة بهواتف الفئة المتوسطة والرائدة، ولكنه لا يزال يقدم العديد من الترقيات الرائعة على الإصدار السابق فضلاً عن البطارية الجيدة.

بطبيعة الحال، تحتل سلسلة جالكسي A المرتبة الثانية مباشرةً بعد سلسلة جالكسي S، وسنوياً تقدم الشركة العديد من الخيارات التي تتراوح أسعارها من الفئة الاقتصادية لأصحاب الميزانيات المحدودة وحتى مستخدمي الفئة المتوسطة والأعلى منها قليلاً مثل جالكسي A7x.

ولكن مؤخراً علمنا أن سامسونج قررت إلغاء هاتف جالكسي A74 هذا العام وربما السبب في ذلك هو عدم الإقبال الكبير على هذا النموذج خلال العامين الماضيين.

ولكن لا تزال تشكيلة جالكسي A5x تحظى بسمعة طيبة جداً وصيت واسع بين مستخدمي الفئة المتوسطة. هذا الهاتف يكسر جميع الحواجز سواء من حيث التصميم الأنيق أو الكاميرات الممتازة أو الأداء الصلب في جميع المهام. حتى وإن كانت هناك بعض البدائل المنافسة الأفضل من حيث سرعة الشحن أو عمر البطارية ولكن دعونا ألا ننسى أن عائلة جالكسي A5x تتمتع بأربعة سنوات من الدعم البرمجي وما يصل إلى خمسة سنوات من التصحيحات الأمنية وهو أمر يصعب إيجاده على أي بديل آخر.

ولكن بالعودة مرة أخرى إلى هاتف جالكسي A14 5G فقد تكون المواصفات أقل قليلاً مما كنا نتوقعه ولكن تذكر أنه مُجرد هاتف لمستخدمي الفئة الاقتصادية الذين يرغبون في الحصول على هاتف “جيد حقاً” ميسور التكلفة قادر يتمتع بالقدر الكافي من المقومات التي تجعله قادر على التعامل مع جميع المهام دون المساومة على مظهره العام أو تصميمه الأنيق.

بالحديث عن مواصفاته الفنية فهو يمتاز بشاشة عملاقة قياس 6.6 إنش وهي لوحة عرض LCD بدقة +FHD بمعدل تحديث 90Hz وهي ترقية ممتازة مقارنة بسرعة معدل التحديث على هاتف الجيل السابق.

يعمل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 700 SoC وهو معالج متوسط المدى، لذا من الجيد رؤيته على هاتف اقتصادي من سامسونج. قد لا يكون ترقية هائلة مقارنة بمعالج Exynos 850 SoC المستخدم مع هاتف جالكسي A13 ومع ذلك سيشعر العديد من المستخدمين أنه أفضل كثيراً من سلفه السابق.

يبدأ هاتف جالكسي A14 بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت رام بدلاً من 3 جيجابايت فقط مقترنة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. على الرغم من كونها مساحة تخزين صغيرة للغاية ولكن مازال بإمكانك توسعة المساحة عن طريق قارئ بطاقات الذاكرة الخارجية الذي يتسع لمساحة 1 تيرابايت كحد أقصى.

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مصحوبة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أخرى لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل. الجانب الأمامي يمتاز بتصميم قطرة الماء من أجل احتواء الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل.

أما بالنسبة لعمر التشغيل فقد يكون هذا هو أحد أهم المظاهر الملفتة للانتباه إذ يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 15 وات. الهاتف متوفر باللون الأسود – على الأقل هذا ما بدى عليه خلال المعرض – وسيتم شحنه بواجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13