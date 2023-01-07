هاتف سامسونج الاقتصادي جالكسي A13 يتلقى تحديث أندرويد 13

يوم جديد وهاتف آخر لشركة سامسونج يتلقى تحديث أندرويد 13. هذا ما بدت عليه الأمور خلال الشهرين الماضيين، ويبدو أن هذا هو نفس الحال حتى يومنا الحالي إذ تستمر سامسونج في الدفع بالتحديث البرمجي الجديد لجميع هواتفها المؤهلة لتشتمل على سلاسل هواتفها الاقتصادية ومتوسطة المدى.

الآن ونحن مازلنا نحتفل بموسم عيد رأس السنة، طرحت سامسونج تحديث أندرويد 13 لكل من هاتفها الاقتصادي جالكسي A13 والحاسوب اللوحي جالكسي Tab S7 لايت وبهذا يمكننا القول أن هناك أكثر من 60 جهاز من أجهزة جالكسي حصلت على النظام الجديد بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

حتى وقت كتابتي لهذا التقرير فإن تابلت جالكسي Tab S7 لايت يتلقى تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 في عدداً من الدول الآسيوية وبعض مناطق أوروبا.

حصل مالكي الحاسوب اللوحي في كوريا الجنوبية على التحديث برقم إصدار T225NKOU1CVL5 بينما يحصل مالكي الجهاز في دول أوروبا على التحديث برقم إصدار T225XXU1CVL5.

الجدير بذكرة أن تحديث أندرويد الرئيسي يأتي مُرفقاً بالتصحيح الأمني لشهر نوفمبر والذي مضى عليه أكثر من شهر، ولكن بالرغم من ذلك فهو لا يزال قادراً على إصلاح العديد من الثغرات الأمنية التي تم العثور عليها في أجهزة جالكسي.

من المتوقع أن توسع سامسونج قائمة المناطق المدعومة لكي يحصل مالكي تابلت S7 لايت على التحديث الجديد في جميع الدول الأخرى بما في ذلك دول أفريقيا والخليج العربي. ولكن هذا الحاسوب اللوحي لم يتم إطلاقه في الولايات المتحدة وبالتالي لن يتلقى مستخدمي الجهاز هناك التحديث الجديد.

ولكن بالعودة إلى ما جئنا اليوم من أجله تحديداً وهو هاتف سامسونج الاقتصادي جالكسي A13 الذي كان بمثابة صفقة رابحة بكل المقاييس لمستخدمي الفئة الاقتصادية وأصحاب الميزانيات المحدودة العام الماضي.

الخبر السار من أجل هؤلاء هو أن سامسونج بدأت بالفعل في إصدار التحديث البرمجي الرئيسي لنظام أندرويد 13 من أجل هذا الهاتف مؤخراً في كل من كوريا الجنوبية وبعض دول أوروبا. يحصل مستخدمي الهاتف في كوريا الجنوبية على التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت A135FXXU2BVL2 بينما يحصل المستخدمون في أوروبا على التحديث برقم إصدار A135NKSU2BVL2.

كما هو الحال مع تابلت S7 لايت، يتلقى مستخدمي جالكسي A13 التحديث الرئيسي مُرفقاً بتحديث أمان شهر نوفمبر. للأسف ليس لدينا معلومات حول موعد الطرح العالمي حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون قريباً جداً.