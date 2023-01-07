هواتف جالكسي S20 تتلقى تحديد جديد ببعض الميزات الهامة – تعرف عليها!

طرحت سامسونج تحديث برمجي جديد لهواتف سلسلة جالكسي S20 يشتمل على بعض الميزات الهامة من بينها ميزة “وضع الصيانة” المعروف باسم “Maintenance Mode” والذي يسمح للمستخدم بالقدرة على إخفاء بياناته الشخصية عند تسليم الهاتف إلى مراكز الصيانة.

مبزة وصع الصيانة تصل إلى هواتف جالكسي S20

كانت قد أعلنت سامسونج عن ميزة وضع الصيانة لأول مرة في شهر يوليو الماضي، وسرعان ما تلقت العديد من أجهزة جالكسي هذه الميزة عبر التحديثات التجريبية.

في نفس الوقت، حصلت العديد من هواتف سامسونج المؤهلة على هذه الميزة من خلال تحديث One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13.

الآن، بناءً على أحدث التقارير، فإن كل من جالكسي S20 وجالكسي S20 بلس وجالكسي S20 ألترا بدأوا في تلقي الميزة عبر تحديث فرعي.

من خلال وضع الصيانة يُمكن للمستخدم إنشاء حساب منفصل على الهاتف لا يُمكن من خلاله الوصول إلى التطبيقات أو الصور أو الرسائل أو البيانات الحساسة الأخرى.

ولكن لا تزال إمكانية الوصول إلى التطبيقات الأساسية وجميع وظائف الهاتف الأخرى متاحة، مما يضمن لمراكز الصيانة والفنيين القدرة على اختبار الهاتف والعمل عليه بشكل طبيعي.

في نفس الوقت، من خلال حساب المستخدم الجديد تتيح سامسونج لفنيي الصيانة إمكانية تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها على الهاتف من أجل التجربة والاختبار. ولكن بمجرد الخروج من وضع الصيانة يتم حذف وإزالة جميع هذه التطبيقات بشكل تلقائي.

نفس الشيء يحدث بالنسبة للبيانات والمعلومات الجديدة التي يتم تخزينها على الهاتف أثناء تفعيل وضع الصيانة، سواء كانت هذه البيانات تشتمل على مستندات أو صور أو مقاطع فيديو وخلافه. فبمجرد الخروج من وضع الصيانة يتم مسح جميع البيانات تلقائياً.

كي تتمكن من تفعيل وضع الصيانة على الهاتف سيتعين عليك الدخول إلى قائمة “العناية بالبطارية والأجهزة” بداخل تطبيق الإعدادات ثم تفعيل الميزة. ستُطالب حينها بعمل إعادة تشغيل للهاتف، وبمجرد إعادة تشغيل الهاتف للمرة الثانية أصبح الهاتف بداخل وضع التشغيل الجديد.

ولكن عند الخروج من وضع الصيانة ستُطالب أيضاً بتأكيد هويتك، وهو ما يضمن لمالكي أجهزة جالكسي عدم السماح لأي شخص غريب بالتلاعب في بيانات الهاتف أو معلومات المستخدم الشخصية.

في الوقت الحالي، تطرح سامسونج التحديث البرمجي بإصدار البرنامج الثابت G98 ** XXUFGVL5 ولكن عدد قليل من الدول الأوروبية التي تتلقاه حالياً. كالعادة، سيتم طرح التحديث على هيئة مراحل متعددة قبل أن يصل إلينا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.