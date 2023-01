وداعا للكعب العالي المؤلم مع نعل ذكي مطوّر ينهي العذاب!

إيطاليا – طوّرت شركة GAIT-TECH الإيطالية نعلا داخليا ذكيا يجعل ارتداء الكعب العالي أكثر راحة – ويمكن أن يقلل من مخاطر المشاكل الصحية للقدم على المدى الطويل.

ويعمل النعل الداخلي على وسائد أثناء المشي ويعيد توزيع الضغط على طول القدم.

وتم التصميم من قبل مصمم الأحذية الإيطالي دييغو دولشيني، الذي عمل سابقا مع العلامات التجارية بما في ذلك Balmain وDolce & Gabbana وGucci.

ويتم عرض النعل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) هذا الأسبوع في لاس فيغاس، على الرغم من أنه من غير الواضح متى ستتوفر الأحذية ذات النعل الداخلي للشراء.

وقالت GAIT-TECH إن الزوج سيكلف أقل من 20 يورو (17 جنيها إسترلينيا) – وهو سعر “مريح جدا للمصممين والمصنعين نظرا لأنه يشمل الجهاز وتكامله”.

ووفقا للشركة التي تتخذ من كابري مقرا لها، فإن “ابتكارها الميكانيكي الحيوي”، المصنوع من البوليمر المعاد تدويره، سيحسن صحة قدم المرأة ويخفف الألم ويمنع الإصابات.

ومن المعروف بالفعل أن ارتداء الكعب العالي لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في كسور الإجهاد وآلام أسفل الظهر وانضغاط الأعصاب وتشوه الكعب وآلام العضلات وغير ذلك.

وقال أندريا جولدوني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة GAIT-TECH: “لطالما كانت الأحذية ذات الكعب تمثل الأفضل من حيث الصورة والجاذبية والأنوثة، لكن في الوقت نفسه، لطالما كانت مرادفة للانزعاج والألم عند ارتدائها لفترة طويلة من الزمن. يوفر حل النعل الداخلي GAIT-TECH تجربة من الراحة والتوازن لم تشعر به من قبل في الكعب، ما يسمح للنساء بارتداء أحذية ذات توسيد أفضل وألم أقل”.

وبالإضافة إلى تخفيف الألم في أجزاء من القدم، فإن النعل يجعل عضلات الألوية والبطن “أقل تورما وأكثر تناغما” من خلال منح مرتديها “مشية نشطة وديناميكية”. وتقول GAIT-TECH إنها أول شركة تدمج مثل هذا الجهاز في نعل الكعب العالي أثناء مرحلة الإنتاج، دون المساومة على “التصميم والجوانب الأسلوبية”.

وحصل على براءة اختراع دولية من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الإيطالي كما تم اعتماده من قبل روبرتو بيفوني في معهد جراحة العظام Rizzoli Bologna.

ووفقا لـ GAIT-TECH، تقول حوالي 70% من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و68 عاما إنهن يرتدين الكعب العالي، لكنهن بذلك “يضحين بصحتهن على حساب جمالياتهن”.

المصدر: ديلي ميل

