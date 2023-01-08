واتس اب يتيح ميزة الوكيل Proxy – تعرف عليها!

ها هو عام 2023 يبدأ ويقدم لنا واتس اب أول المزايا في العام الجديد وهي ميزة الوكيل أو البروكسي Proxy. فما هي تلك الميزة ؟ وهل ستفيد المستخدم حقاً ؟

ما هي خاصية الوكيل أو البروكسي في واتس اب ؟

هي طريقة تتيح للمستخدمين استخدام واتس اب من خلال وسيط يُطلق عليه وكيل أو Proxy بخلاف الاتصال المباشر التقليدي الذي نعرفه جميعاً على التطبيق.

هدف ميزة الاتصال عبر الوكيل أو البروكسي في واتس اب هو تجاوز عمليات الحجب أو إيقاف التطبيق المتعمد من قبل بعض الحكومات حول العالم.

تطبيق واتس اب يوفر للمستخدمين ميزة التشفير التام Ent to End Encryption للمحادثات والمكالمات، وهو ما يجعل مراقبة المستخدمين أو السيطرة على المحتوى المتداول على التطبيق أمراً صعباً للغاية.

هناك بعض الدول حول العالم محجوب فيها تطبيق واتس اب ولا يمكن للمستخدمين فيها إرسال أو استقبال الرسائل عبر اتصال الإنترنت التقليدي.

ما هي الدول التي تحجب تطبيق واتس اب ؟

هناك عدة دول مثل الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وهناك بعض الدول التي تحجب بعض مزايا التطبيق مثل الإمارات العربية المتحدة التي تحجب مكالمات الصوت والفيديو عبر التطبيق.

ما الفائدة التي قد تعود على المستخدم؟

رغم توفر العديد من بدائل واتس اب، إلا أن التطبيق يظل له مكانة خاصة لانتشاره الواسع ومزاياه الأمنية.

هذه الميزة الجديدة سوف تمنح المستخدمين فرصة التواصل مع من يحبون حول العالم وتخطي الحجب دون الحاجة إلى استخدام برامج خاصة مثل تطبيقات وخدمات VPN وغيرها.

كيفية استخدام خاصية الوكيل أو البروكسي Proxy في واتس اب ؟