تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باقة تطبيقات مهمة وعروض مجانية لوقت محدود

في هذه المقالة الدورية من تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية ، نقدم لكم عدداً من التطبيقات المهمة التي سوف تلبي احتياجاتك اليومية، وكلها تطبيقات إما متاحة مجاناً للتحميل أو متاحة مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق رشد للقرءان الكريم

تطبيق رشد مقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويحتوي التطبيق على القرآن الكريم، ومواقيت الصلاة بناء على تقويم أم القرى مع خدمة تحديد اتجاه القبلة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Lock Screen لتخصيص شاشة القفل

إذا كنت قد قمت بتنزيل تحديث iOS 16 على الايفون، فأنت تعلم أن من أهم مزاياه إمكانية التعديل على شاشة القفل. هذا التطبيق يتيح لك المزيد من خيارات التعديل والتخصيص من العديد من الخلفيات والويدجت. التطبيق متاح مجاناً للتحميل لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق تمارين التنفس BreatheIn

تمارين التنفس هي أحد الوسائل التي يمكن من خلالها ضبط الأعصاب والتخلص من التوتر النفسي والتغلب على الأرق، توجد العديد من التطبيقات المتاحة على متجر الآب ستور وهذا التطبيق BreatheIn أحدها، إذ يوفر العديد من أنماط التنفس ومتاح للتحميل مجاناً لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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ويدجت الصور على الشاشة الرئيسية

هو تطبيق يمكنك من إضافة الصور إلى الشاشة الرئيسية في صورة ويدجت يمكن التحكم بحجمه، وإضافة الصور التي تود عرضها بلا حدود، و مع التحكم في الفاصل الزمني بين عرض كل صورة وما يليها.

السعر : مجاني

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تطبيق مسابقات أراتوك التفاعلية على الايفون والايباد

يقدم تطبيق مسابقات أراتوك التفاعلية أسئلة عامة بطريقة مميزة وهي طريقة البث الحي، حيث يتم يُلقي الأسئلة أحد الشخصيات المشهورة بينما تظهر على الشاشة مرفقة بالإجابات التي عليك اختيار أحدها.

يعرض التطبيق الأسئلة على الشاشة، ويبلغ عددها 15 سؤالاً متتابعاً وما على المتسابقين سوى اختيار الإجابة سريعاً قبل انتهاء الوقت المخصص لكل سؤال، يتم ذلك لجميع المستخدمين في نفس التوقيت، المتسابقين ذوي النقاط الأكثر يحصلون على جوائز حقيقية تقدمها شركة بيرفوغرام المطورة والمالكة للتطبيق.

السعر : مجاني

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تطبيق Drift Wellness للاسترخاء

هو تطبيق يساعدك على إدارة الضغوط النفسية من خلال مقاطع فيديو وأصوات تساعدك على التغلب على الأرق والتوتر النفسي. التطبيق يمكنه العمل في الخلفية وهو متاح للتحميل مجاناً لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق File Manager & Browser لإدارة الملفات

هو تطبيق متعدد المهام يمكن من خلاله إدارة كافة الملفات المخزنة على الايفون والايباد بالإضافة تشغيل الملفات بأنواعها سواء ملفات وورد أو باوبوينت أو PDF وكذلك الملفات الصوتية والملفات المضغوطة وغير ذلك.

السعر : مجاني