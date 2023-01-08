تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة جديدة من أهم التطبيقات التي يمكنك تجربتها مجاناً!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

دعاء النبي | أدعية صحيحة

أعتقد أنها ليست المرة الأولى التي نأتي لكم فيها بتطبيق دعاء النبي ولكن هذا التطبيق أكثر من رائع بفضل احتوائه على كم ضخم من الأدعية المثبتة في صحيح السنة النبوية مما يعني أن جميع الأدعية داخل التطبيق هي أدعية وأحاديث نبوية عن النبي محمد صلى الله وعليه وسلم.

يتسم التطبيق بمظهر داكن مريح للعين ويدعم أكثر من طريقة عرض مختلفة بما يناسب تفضيل القارئ وجميع الأدعية مكتوبة بخطوط كبيرة وواضحة لتسهيل عملية القراءة ويتيح لك التنقل بين الأدعية بشكل بسيط وسهل أو عرض أكثر من دعاء واحد بداخل نفس الصفحة.

السعر : مجاني

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Amaze File Utilities

Amaze File Utilities هو تطبيق ممتاز لإدارة الملفات ولكنه يختلف تماماً عن تطبيقات إدارة الملفات النظامية التي تأتي مُثبتة بشكل مسبق على هاتفك حيث يمتاز التطبيق بواجهة رسومية مميزة تتيح لك القدرة على تحديد الملفات الهامة والملفات والبيانات الغير ضرورية التي يمكنك التخلص منها بكل سهولة من أجل تحرير مساحة كبيرة على ذاكرة الهاتف الداخلية.

الأفضل من ذلك أن التطبيق يقوم بتوزيع الصور على مجموعة متعددة من الفئات المختلفة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لكي يسهل عليك الوصول إلى نوع محدد من الصور بشكل أفضل ومن مميزاته الأخرى أنه يدعم القدرة على مشاركة الملفات باستخدام الواي فاي. مثله مثل العديد من تطبيقات إدارة الملفات فهو يحتوي على مشغل فيديو وموسيقى مدمج بغض النظر عن نوع تنسيق الفيديو أو الملف الصوتي.

السعر : مجاني

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Collage Maker – Photo Editor

هذا التطبيق هو عبارة عن محرر صور احترافي مجاني يحتوي على مجموعة جديدة من الأدوات التي تمنحك القدرة على مزج عدد كبير من صورك المفضلة بداخل صورة واحدة فقط وذلك من خلال مجموعة ضخمة من القوالب للاختيار من بينها. حتى وقت كتابتي يدّعي المطور أن التطبيق يحتوي على 300 قالب وسيتم زيادة عدد القوالب من خلال التحديثات التالية.

من خلال هذه القوالب يمكنك مزج ما يصل إلى 20 صورة مختلفة بداخل صورة واحدة وبمجرد الانتهاء من اختيار الصور يمكنك إضافة بعض اللمسات النهائية الجمالية عن طريق أدوات التحرير الإضافية بما في ذلك أدوات الكتابة على الصور أو التأثيرات والمرشحات المختلفة لتزيين جمالية الصورة الموحدة.

السعر : مجاني

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POPTube: Music Video, Skip Ads

تطبيق POPTube هو عبارة عن مشغل فيديو وموسيقى خاص فقط بمقاطع فيديو يوتيوب ولكنه يمتاز على بعض الأدوات المفيدة التي تعمل على تحسين تجربة استخدام يوتيوب حيث يتيح للمستخدم القدرة على التخلص من الإعلانات أو تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية للاستماع إلى الموسيقى الخاصة بها فقط والتخلص من جميع الإعلانات المنبثقة.

ولكن الأفضل من ذلك يتمثل في النافذة العائمة للتطبيق التي تمنحك القدرة على مواصلة مشاهدة الفيديوهات من خلالها أثناء استخدام أي تطبيقات أخرى والأهم من ذلك أنه يمكنك تحريك هذه النافذة العائمة وسحبها في أي مكان على الشاشة لتعزيز تجربتك وتحسين تعدد المهام أثناء استخداماتك للهاتف.

السعر : مجاني

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push note – notification notes

على الرغم من كونه تطبيق لتدوين الملاحظات إلا أنه يختلف عن أي تطبيق آخر لتدوين الملاحظات قمنا بتجربته من قبل. الفكرة من تطبيق Push Notes هو أن يضع جميع ملاحظاتك الهامة نصب عينيك بشكل دائم إذ يتم تثبيت جميع الملاحظات التي تكتبها في لوحة الإشعارات لكي يكون من السهل عليك الوصول إليها وقتما تشاء. هذه ميزة رائعة للغاية عندما تجد نفسك في حاجة لتثبيت بعض الملاحظات الهامة التي تحتاج إليها لفترة زمنية محددة أو تخشى من نسيانها ثم تريد التخلص منها بعد ذلك مثل أرقام هواتف عملاء التوصيل أو أي ملاحظة سريعة ستحتاج لقراءتها خلال مدة زمنية قصيرة ثم حذفها.

طريقة عمل التطبيق مختلفة تماماً عن تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى حيث لا يحتوي التطبيق على واجهة مستخدم رئيسية وإنما بمجرد تثبيته وفتحه ستظهر أمامك نافذة منبثقة بشريط فارغ من أجل تدوين الملاحظة التي تريدها وبمجرد الانتهاء منها يمكنك حفظها وعلى الفور سيتم تثبيتها في لوحة الإشعارات وبهذا الشكل يمكنك الوصول إليها سريعاً وقتما احتجت إليها.

السعر : مجاني

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AirDash

تطبيق AirDash هو تطبيق جديد لمشاركة الملفات عبر المنصات وأنظمة التشغيل المختلفة وبسرعة صاروخية في نقل البيانات. من خلال هذا التطبيق يمكنك مشاركة الملفات مع أي من أجهزتك الأخرى سواء كانت iOS أو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز أو ماك. يدعم التطبيق القدرة على مشاركة الملفات الكبيرة من حيث الحجم بحد أقصى يصل إلى 2 جيجابايت. التطبيق مجاني تماماً وآمن تماماً.

السعر : مجاني

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Zario: Digital Wellbeing

دعونا نواجه الأمر بصدق، من منا لم يصبح مدمن على استخدام الهاتف؟ ولكن المشكلة أن أغلبنا يدمن الهاتف بسبب مطالعة مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بكثرة. هذا التطبيق سيكون بمثابة سند لك للتخلص من مشكلة إدمان الهاتف عن طريق خوض مجموعة مختلفة من مستويات وتحديات متنوعة بناءً على تقييماتك واختياراتك.

على سبيل المثال هذا التطبيق سيساعدك على التخلص من الإشعارات المزعجة وتتبع وقت استخدامك للشاشة وكلما تمكنت من اجتياز أي تحدي كلما حصلت على عدد أكبر من النقاط. قد لا يكون مفيد بشكل خاص لجميع المستخدمين ولكن إذا كنت من بين هؤلاء الذين يواجهون مشكلة إدمان الهاتف فقد يكون هذا هو التطبيق الذي يضعك على الطريق الصحيح ويحسن من عاداتك اليومية بشكل كبير.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Repainter · dynamic themes

تطبيق Repainter هو تطبيق جديد على متجر جوجل بلاي حظي على شهرة كبيرة خلال أيامه الأولى وهذا لسبب واضح فهو يجلب مظهر أندرويد 13 لأي هاتف أندرويد آخر على الرغم من أن هناك بعض المراجعات التي تفيد بأن بعض المستخدمين سيكونون مُضطرين على ترويت هواتفهم لاستخدامه.

في كلتا الحالتين التطبيق يتيح لك تغيير مظهر جميع أنحاء هاتفك بما في ذلك ألوان الخلفية الرئيسية وعناصر التحكم والأزرار فضلاً عن الثيمات المدمجة في التطبيق التي يمكنك الاختيار من بينها بل وحتى ستكون قادراً على ضبط معدلات سطوع الشاشة من داخل هذا التطبيق.

السعر : مجاني

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RSS Reader – Feeder

كما يبدو من اسمه فإن تطبيق Feeder هو تطبيق قارئ وصلات RSS ومن الممكن أن يكون مفيد جداً لهواة القراءة والاطلاع على آخر الأخبار الجديدة حيث يتمتع التطبيق بمميزات عديدة ويدعم الوضع الداكن لتوفير تجربة قراءة مريحة أثناء فترات الليل.

طريقة استخدامك للتطبيق سهلة وبديهية للغاية حيث سيتعين عليك إدراج المواقع الإلكترونية التي تفضل متابعتها بشكل متواصل بداخل التطبيق وكلما يتم نشر أي موضوعات أو مقالات جديدة في أي من هذه المواقع فسوف يهتم التطبيق بتوفيرها لك فور نشرها مباشرة مما يسهل عليك بشكل كبير الاطلاع على مختلف الأخبار الجديدة وقراءة أهم الموضوعات التي تفضلها دون البحث عنها والتردد على الكثير من المصادر عبر الإنترنت.

السعر : مجاني

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Dual Wallpaper

تطبيق Dual Wallpaper يأتي بميزة جديدة وفريدة من نوعها لم نراها من قبل على أي تطبيق ويستهدف أولئك الأشخاص المُحبين للتغير وعدم الالتزام بنمط واحد دائماً إذ من خلاله يمكنك تعيين خلفيات محددة للوضع الليلي وخلفيات محددة للوضع المُشرق بحيث عندما تقوم بتفعيل الوضع الليلي سيتم تغيير خلفية الشاشة الرئيسية وخلفية شاشة القفل بشكل تلقائي ونفس الأمر يحدث بمجرد أن تقوم بتفعيل الوضع المُشرق.

كل ما عليك فعله هو اختيار الخلفيات التي تفضلها لكل وضع تشغيل ومن ثم تبدأ في جدولة أوضاع الإضاءة على الهاتف وسيقوم التطبيق بوظيفته بشكل تلقائي دون أي تدخل يدوي منك.

السعر : مجاني

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LightPDF–Edit, View & Sign PDF

تطبيق LightPDF هو واحد من أفضل التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي لقراءة ملفات PDF وتحريرها والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة إذ يحتوي التطبيق على جميع الأدوات اللازمة للتعامل مع مستندات PDF كما أنه يتيح للمستخدم القدرة على إضافة توقيعه على المستندات لضمان حماية حقوق ملكيته أو مشاركة المستندات عبر التخزين السحابي لتسهيل عملية الوصول إليها عبر أنظمة متعددة أو مشاركتها مع المستخدمين الآخرين في فريق العمل عندما يلزم الأمر. التطبيق بسيط وسهل الاستخدام وقادر على التعامل مع جميع مستندات PDF دون أي قيود وبشكل مجاني تماماً.

السعر : مجاني