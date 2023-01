ماذا يعني فقدان حاسة الشم في متوسط العمر؟

السويد – اكتشف علماء سويديون، أن انخفاض حاسة الشم، يشير إلى أن الشخص سيموت أسرع.

وقد توصل العلماء السويديون، إلى هذا الاستنتاج من نتائج التجارب التي أجروها بمشاركة أشخاص تزيد أعمارهم عن 40 عاما. فهل هذا يعني أن على الشخص الذي عمره أكثر من 40 عاما ولا يميز الروائح بصورة جيدة، أن يقلق؟

وكما هو معروف، شعر الكثيرون خلال جائحة “كوفيد-19” بفقدان حاسة الشم. وكان هذا من الأعراض المزعجة جدا. لأن المصاب لم يكن يشعر برائحة الطعام وبمذاقه أيضا، ولم يكن الطعام الذي يتناوله شهيا، ولم يشعر بالمتنعة من تناوله.

ولكن اتضح أن هذا ليس الأمر الأسوأ في فقدان حاسة الشم. فقد اكتشف العلماء السويديون، أن الأشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 40 عاما ويعانون من انخفاض حاسة الشم، قد يشير إلى زيادة خطر موتهم.

