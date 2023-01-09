جالكسي A03 ميسور التكلفة ينضم إلى أشقائه ويحصل على تحديث أندرويد 13

ربما تمكنت سامسونج من تحديث أكثر من 60 جهاز من أجهزتها بنظام أندرويد 13 ولكن المهمة التي شرعت بها لم تنتهي بعد. فلا يزال هناك العديد من هواتف الشركة ميسورة التكلفة التي لم تحصل على التحديث الرئيسي لعام 2022 من شركة جوجل.

اليوم، ينضم اثنان من هواتف سامسونج الاقتصادية إلى أشقائهم الأغلى ثمناً ويبدؤون في تلقي تحديث One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13 وهذين الهاتفين هما جالكسي A03 وجالكسي F12.

في الوقت الحالي يتلقى مالكي هاتف جالكسي A03 تحديث أندرويد 13 في بعض دول أوروبا من بينها روسيا. يصل التحديث إلى المستخدمين برقم إصدار البرنامج الثابت A035FXXU2CVL4.

جدير بالذكر أن هذا التحديث هو عبارة فقط عن إصدار One UI 5.0 Core المُخصص للهواتف الاقتصادية من شركة سامسونج. كما ويشتمل التحديث على تصحيح أمان شهر نوفمبر. ومن المتوقع أن توسع سامسونج قائمة الدول المدعومة ليصل التحديث إلى جميع مالكي الهاتف في باقي المناطق الأخرى بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وبقية دول آسيا التي لم تحصل على التحديث حتى الآن.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي F12 فهو من هواتف سامسونج الحصرية للسوق الهندية فقط ومن المستبعد أن يكون هذا الهاتف متاح مع أي من المستخدمين في الدول العربية. وبحسب تقرير موقع SamMobile فإن هذا الهاتف يحصل على التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت F127GXXU3CVL4.

في كلتا الحالتين إذا كان لديك أي من هذين الهاتفين وخاصة هاتف جالكسي A03 فمن الأفضل أن تتحقق يدوياً من وجود أي تحديثات قيد انتظار التثبيت من تطبيق الإعدادات.

فقط انتقل إلى قائمة ضبط الإعدادات ثم انقر فوق حول الهاتف ثم إصدار النظام وانقر فوق التحقق من وجود تحديثات، فإذا لاحظت وجود أي تحديثات في قائمة الانتظار فبادر بتنزيلها وتثبيتها على الفور.

يجب أن يكون هذا هو آخر تحديث رئيسي لنظام أندرويد يصل إلى هاتف جالكسي A03 حيث تم إطلاق الهاتف في عام 2021 بنظام أندرويد 11 ثم تلقى الهاتف تحديث أندرويد 12 في وقت مبكر من عام 2022 والآن يبدأ الهاتف في تلقي تحديث أندرويد 13.

وبما أن سامسونج تعد بتحديث هواتفها الاقتصادية بتحديثين رئيسيين فقط من نظام التشغيل، فمن المتوقع أن يكون هذا هو آخر تحديث رئيسي يحصل عليه مالكي الهاتف.

بمعنى آخر الهاتف لن يحصل على أندرويد 14 العام المقبل. ولكن لا داعي للقلق، لا يزال الهاتف مؤهل للحصول على التحديثات الأمنية على مدار العامين القادمين.