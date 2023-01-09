تحديث iOS 17 – هذه هي خطة ابل مع التحديث القادم

هذا العام 2023 سيكون موعدنا مع تحديث جديد كبير من ابل وهو تحديث iOS 17 ويبدو أن خطة ابل للتعامل مع هذا التحديث المنتظر قد تم تسريبها إلى الصحافة.

لا تغييرات كبرى في تحديث iOS 17

على مدار السنوات الأخيرة شهدت معظم تحديثات iOS و iPadOS لهواتف الايفون وأجهزة الايباد تغييرات كبيرة في جوانب شتى من النظام سواء على مستوى واجهة التشغيل أو في قلب النظام نفسه.

في تحديث iOS 16 الأخير مثلاً شهدنا مزايا مهمة مثل تخصيص شاشة القفل والتعديل عليها ومن قبلها قي تحديث iOS 15 شهدنا تعديلات ضخمة على الشاشة الرئيسية فضلاً عن تحسينات دورية مهمة في تطبيقات النظام الأساسية.

هذا جعل الكثير من المستخدمين يغضون الطرف عن اللجوء إلى تنزيل تطبيقات إضافية من متجر الآب ستور، أو اللجوء إلى حلول بديلة مثل الجيلبريك.

الإضافات الجديدة للنظام خلال السنوات الأخيرة رفعت من سقف طموحات المستخدمين وجعلتهم أكثر تشوقاً لما يمكن أن تقدمه ابل مع التحديثات اللاحقة، لكن يبدو أن تحديث iOS 17 سيكون أقل من تلك التوقعات.

وفقاً لما ذكرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن مزايا تحديث iOS 17 ستكون أقل مما كان مخططاً له، ويأتي ذلك بسبب مشاريع أخرى يعمل عليها مهندسو ابل.

التركيز على نظام تشغيل نظارات ابل

نظارات ابل الذكية التي تعمل بتقنيتي الواقع المعزز والواقع الافتراضي AR/VR هي أحد المشاريع الواعدة التي تخطط ابل لها، وسوف يتم إطلاق نظارة ابل خلال عام 2023 بحسب تقديرات صحفية.

هذا جعل كثير من خطط واهتمامات ابل تتحول من تطوير مزايا جديدة لأنظمة التشغيل التقليدية لها والتركيز على هذا المنتج الجديد ونظام التشغيل الخاص به وتطبيقاته المختلفة.

هذا يعني إضافة مزايا أقل والتركيز أكثر على استقرار أنظمة الايفون والايباد وساعة ابل وماك لصالح الجهاز الجديد، وكل ذلك من المناظر الإعلان عنه رسمياً خلال منتصف العام الجاري مع فعاليات مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2023.