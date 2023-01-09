شاهد.. تفاصيل وصور جديدة لقاتل ضحية الخـيانة الزوجـية بالأحياء البرية المقبوض عليه في طرابلس

#شاهد.. صور جديدة لقاتل ضحية الخيانة الزوجية بـ #الأحياء_البرية المقبوض عليه اليوم من قبل مكتب البحث الجنائي #طرابلس.

المكتب: الضحية كانت قد وجدت جثته في منطقة الأحياء البرية قبل أيام.

– اشتبهنا في زوجة الضحية وبالتحقيق معها تبين أنها كانت على علاقة غير شرعية مع القاتل.

– عندما اكتشف الضحية خيانة زوجته قامت بتحريض عشيقها على قتل زوجها.

– تم القبض على القاتل واعترف بجريمته وباستعانته بشخصين قاموا معه باختطاف الضحية ليقوم هو بقتله.

– المتهم قام بسرقة جهاز النقال الذي يخص زوجة الضحية والذي وجدت به صور للقاتل معها في منزلها. #السبق