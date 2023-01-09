تقرير – ابل تبدأ الإنتاج التجريبي لهواتف ايفون 15

تشير التقارير الصحفية إلى أن ابل بدأت بالفعل أولى مراحل الإنتاج التجريبي لهواتف ايفون 15 في المصانع المتواجدة في الصين.

عملية إنتاج الايفون تمر بعدة مراحل ووفق جدولة وتحضير مكثف، وأولى خطوات الإنتاج تبدأ بعملية الإنتاج التجريبي Trial Production.

بحسب تقارير صحفية، فإن أحد المصانع التابعة لشركة HonHai في الصين بدأت عملية تقديم منتج جديد New Product Introduction (NPI) ، والتي تهدف إلى السماح للشركات في سلسلة التوريد بالعمل معاً على كيفية تصنيع إصدارات الايفون الجديدة من ابل.

هذه العملية عادةً ما تتم خلال الربع الأول من العام لذا فإن هذا الأمر متوقع، وخطة تصنيع هواتف الايفون تسير وفقاً للخطة الزمنية المتبعة كل عام.

لعملية الإنتاج التجريبية أهمية كبرى، إذ من خلالها يتم حساب تكلفة مواد التصنيع، واختبار الآلات التي سوف تُستخدم في عملية الإنتاج، ووضع معايير جودة لمراقبة الإنتاج، وكذلك اكتشاف أي مشاكل محتملة في عملية الإنتاج وحلها قبل الدخول إلى المراحل المتقدمة في الإنتاج.

الجديد في الأمر هذا العام وفقاً للتقارير الصحفية أن ابل تحاول حالياً بدء عملية الإنتاج التجريبي مبكراً في الهنظ كذلك، لتقليل الفجوة الزمنية بين بدء عملية الإنتاج الكبير بين مصانع الصين والهند التي تنتج أجهزتها، إذ تتأخر المصانع الهندية نحو 6 إلى 9 أشهر مقارنةً بنظيرتها الصينية.

وتسعى ابل خلال الفترة الحالية وعلى مدار السنوات المقبلة إلى جعل الهند قاعدة تصنيع ثانوية لها وتقليل الاعتماد على المصانع الصينية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إنتاج أجهزة ابل.

ابل تواجه صعوبات جمة في التوسع في الإنتاج داخل السوق الهندي نظراً لنقص الكفاءات وخبرات الإنتاج المتقدم مقارنةً بالصين، وكذلك لتركز معظم سلاسل الإمداد الخاصة بها في الصين ما يجعل نقلها إلى الهند أمراً صعباً آخر.