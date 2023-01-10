هاتف جالكسي A32 5G يتلقى آخر تحديث أندرويد له

سامسونج بدأت في طرح تحديث أندرويد الجديد لهاتف الفئة المتوسطة جالكسي A32 5G في الولايات المتحدة حيث يتلقى مالكي النماذج المُغلقة بواسطة شركات الجوال المحلية التحديث الرئيسي المستند على نظام أندرويد 13 منذ أيام قليلة. ومن المتوقع أن توسع سامسونج قائمة الدعم لكي تشتمل على النماذج الغير مغلقة بداخل الولايات وخارجها.

هذه هي ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها هاتف سامسونج جالكسي A32 5G تحديث أندرويد الرئيسي حيث أصدرت بالفعل الشركة تحديث One UI 5.0 لهذا الهاتف في عدد كبير من الدول الأوربية. ولكن حتى وقت كتابتي لهذا التقرير فلم يحصل الهاتف على التحديث في جميع دول الوطن العربي.

حالياً، بحسب تقرير موقع SamMobile، يتلقى النموذج المُغلق بواسطة شركات الاتصالات المحلية بالولايات المتحدة تحديث أندرويد برقم إصدار البرنامج الثابت A326USQU8CVK5 والتحديث مُرفق بالتصحيح الأمني لشهر نوفمبر.

في الواقع سامسونج بدأت في طرح تحديث أمان شهر يناير على عدد كبير من هواتفها الرائدة من سلسلة جالكسي S وجالكسي Z ولكن مع ذلك لا يزال تحديث أمان شهر نوفمبر قادر على إصلاح العديد من الثغرات الأمنية التي تم العثور عليها في أجهزة جالكسي.

في جميع الأحوال التحديث الجديد لا يتعلق كثيراً بالتصحيح الأمني بقدر ما هو يركز على تحديث أندرويد الرئيسي والإصدار الجديد من واجهة المستخدم One UI 5.0 المُخصصة من شركة سامسونج.

هذا التحديث يأتي بعدد كبير من الميزات والتحسينات المثيرة للاهتمام من أجل هاتف الفئة المتوسطة ميسور التكلفة، إذ قامت سامسونج بتحسين مظهر الواجهة الرسومية جنباً إلى جنب مع إضافة بعض التعديلات الدقيقة وتحسين الرسوم المتحركة وتجربة التنقل بين قوائم النظام لتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة.

علاوة على ذلك فلقد أضافت الشركة العديد من خيارات التخصيص التي تسمح للمستخدم بالقدرة على تخصيص المزيد من الإعدادات على شاشة القفل.

أيضاً حصلت بعض تطبيقات سامسونج النظامية على مجموعة من التحسينات الجديدة بما في ذلك تطبيق المعرض ومحرر الصور والكاميرا وخدمات المخزن و Bixby Routine ولوحة مفاتيح سامسونج الافتراضية… إلخ. أخيراً وليس آخراً، من المتوقع أن يحصل الهاتف على بعض الإعدادات الجديدة في خيارات الخصوصية والأمان وإمكانية سهولة الاستخدام.

هذا هو آخر تحديث رئيسي سيتلقاه هاتف جالكسي A32 5G

من المتوقع أن يكون هذا هو آخر تحديث رئيسي لنظام أندرويد سيتلقاه هاتف جالكسي A32 5G إذ تم إطلاق هذا الهاتف لأول مرة في عام 2021 بنظام أندرويد 11، وقد تلقى الهاتف نظام أندرويد 12 في وقت مبكر من عام 2022، والآن بدأت سامسونج في إصدار تحديث أندرويد الأخير للهاتف.

بهذا الشكل يكون هاتف الفئة المتوسطة تلقى تحديثين رئيسيين. ومن المتوقع ألا يحصل على أي تحديثات أخرى في المستقبل نظراً لأن سامسونج تتعهد بطرح تحديثان أندرويد فقط لهواتفها ميسورة التكلفة.

باختصار شديد الهاتف لن يحصل على أندرويد 14. ولكن بالرغم من ذلك، ستستمر سامسونج في طرح التحديثات الأمنية من أجله لمدة عامين إضافيين.