رئيس شركة OnePlus يُعلنها صريحة: لا وجود لهاتف OnePlus 11 Pro هذا العام

منذ أيام قليلة كشفت شركة OnePlus النقاب عن هاتف OnePlus 11 في الصين ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية يوم 7 فبراير المقبل.

لا شك أن الهاتف مذهل من جميع النواحي سواء من حيث الأداء أو قدرات التصوير أو التصميم الراقي الذي لم نرى له مثيل من قبل.

ولكن، بسبب عدم توفير الهاتف الدعم لتقنية الشحن اللاسلكي أو أي حماية ضد السوائل والأتربة، ترددت العديد من الشائعات حول احتمالية وجود طراز “Pro” قيد التطوير. ولكن من الواضح أن الأمور ليست مثلما تبدو عليه في الواقع.

لقد قرر رئيس الشركة Lie Jie أن يخرج عن صمته ويضع حداً لجميع التكهنات ويقولها بشكل صريح على منصة Weibo الصينية ويؤكد على عدم وجود هاتف OnePlus 11 Pro هذا العام.

لا وجود لهاتف OnePlus 11 Pro هذا العام

في الواقع كلمة رئيس الشركة كانت عبارة عن رد على أحد المتابعين خلال حديثهما، وذكر في منشوره أنه لا وجود لهاتف Pro على الإطلاق.

شخصياً لا أعلم مما إذا كانت هذه مُجرد حيلة تسويقية لتحسين مبيعات هاتف OnePlus 11 وحث المشتريين على شراء الهاتف وعدم انتظار الإصدار الجديد أم أنه في واقع الأمر لا وجود فعلي لطراز Pro هذه المرة.

وأضاف: “هاتف OnePlus 11 تمكن من تحقيق أرقام مبيعات قياسية بعد ساعتين فقط من الإعلان عنه” على الرغم من أن الهاتف لن يصل إلى أيدي المستخدمين إلا يوم 9 يناير ولكن العديد منهم تقدم فعلاً بطلب الحجز المُسبق.

في كلتا الحالتين هذه هي ليست المرة الأولى التي نعلم فيها أنه لا وجود لنموذج Pro من شركة OnePlus من الآن فصاعدا، أو على الأقل خلال عام 2023 حيث قررت الشركة ببساطة شديدة التخلص من لاحقة Pro في مُسمى الهاتف الرائد لها والاكتفاء باسم عادي دون أي ألقاب إضافية.

لا يزال هاتف OnePlus 11 هاتفاً رائداً بكل ما تحمله الكمة من معنى وهو يأتي لكي يحل محل سلفه السابق OnePlus 10 Pro. أطلقت الشركة هاتف رائد واحد العام الماضي، ومن الواضح أن الأمور ستسير على نفس هذا النحو خلال العام الحالي.

على الرغم من أن رسالة رئيس شركة OnePlus واضحة وضوح الشمس ولكن لا تزال هناك فرصة أن تتغير الأمور في المستقبل القريب.

فعلى مدار السنوات الماضية كنا معتادين على رؤية هاتفين رائدين من الشركة الصينية في كل عام. يتم إطلاق الرائد الأول خلال الربع الأول من العام، بينما يتم الإعلان عن الرائد الثاني في الربع الثالث.

ولكن إذا كانت الشركة صادقة فعلاً في عدم وجود طراز Pro هذا العام، فعلى الأقل من المتوقع أن يصل هاتف OnePlus 11T في وقت ما خلال العام الجاري.