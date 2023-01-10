ابل سوف تفض الشراكة مع كوالكم في 2024 – وهذه الأسباب!

بعد سنوات من التعاون والشراكة بين ابل وكوالكم تخللتها بعض النزاعات القضائية، يبدو أن ابل في طريقها إلى فض تلك الشراكة مع كوالكم وتنصيع المكونات التي كانت تنتجها الأخيرة بنفسها.

وفقاً لما ذكرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن ابل تعمل على تطوير شرائح خاصة بها منذ سنوات وسوف تستخدمها في هواتف الايفون ابتداءً من عام 2024.

تود ابل عدم الاعتماد على شركات خارجية مثل كوالكم في تصنيع مكونات الايفون. شركات مثل كوالكم وبرودكوم الأمريكيتين هما الشركتان المسئولتان عن تصنيع الشرائح المسئولة عن الاتصالات اللاسلكية في الايفون مثل الوايفاي وشبكات الجيل الخامس.

محاولات فاشلة من ابل

محاولات ابل لتطوير مودم اتصال خاص بها في هواتف الايفون جميعها باءت بالفشل عبر السنوات السابقة، ما اضطر ابل إلى الاستحواذ على قطاع إنتاج المودم الخاص بالهواتف الذكية من شركة إنتل.

رغم ذلك فشلت ابل حتى الآن في تقديم مودم من إنتاجها، حتى بعد عملية الاستحواذ فشلت عملية تطوير مودم لشبكات الجيل الخامس 5G بسبب مشاكل الحرارة الزائدة.

كانت ابل قد حددت موعداً للانتهاء من تطوير مودم هو الربع الأول من عام 2023 لكن مهندسيها لم ينتهوا بعد من عمليات التطوير وتأجل الموعد إلى عام 2024.

البداية من 2024

بداية من عام 2024 القادم، سوف تنتهي عمليات تطوير مودم الجيل الخامس 5G من قِبل ابل لتبدأ في استخدامها في هواتف الايفون.

سوف تستغرق ابل 3 سنوات للانتقال كلياً إلى الاعتماد على معالجتها، وفي هذه الفترة الانتقالية سوف تظل معتمدة على شركاء آخرين مثل كوالكم.

شريحة ثورية

مثلما كان الكشف معالجات ابل M أمراً ثورياً للعديد من الأسباب أهمها هو تجميع كافة مكونات المعالجة في شريحة واحدة، تنوي ابل أن تفعل الأمر ذاته مع شريحة جديدة تجمع كافة مكونات الشبكات اللاسلكية كالجيل الخامس والوايفاي والبلوتوث في شريحة واحدة.



خطة ابل خلال السنوات القادمة تقضي بالاكتفاء الذاتي من تصميم وإنتاج مكونات أجهزتها وتقليل سلاسل الإمداد والاعتماد على شركاء آخرين.

هذا يسمح لك بتصميم المكونات بمعاييرها الخاصة التي تناسب أجهزتها من ناحية، وكذلك تقليل المصروفات وتعظيم الأرباح من ناحية أخرى فضلاً على الحصول على أكبر تناغم ممكن بين المكونات وبعضها.

جدير بالذكر أنه كانت توجد منازعات قضائية سابقة بين ابل وكوالكم انتهت بتسوية قضائية وعودة من جديد إلى التعاون واستمر ذلك حتى الآن.