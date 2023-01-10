يعتبر هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite آخر هواتف شركة OnePlus التي تنضم إلى صفوف أندرويد 13 حيث يتلقى الهاتف الاقتصادي حالياُ في عدد كبير من المناطق تحديث Oxygen OS 13 المستند على نظام أندرويد 13.

هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite يتلقى تحديث أندرويد 13

يأتي التحديث برقم إصدار CPH2381_11_C.25 ويبلغ حجمه 4.5 جيجابايت وهذا هو التحديث النهائي والمستقر من نظام أندرويد 13، لذا من الضروري أن تتأكد من توافر مساحة تخزين كافية على ذاكرة الهاتف الداخلية ونسبة شحن لا تقل عن 50% قبل البدء في عملية التحديث.

الجدير بذكرة أن التحديث الرئيسي للنظام يأتي مُرفقاً بالتصحيح الأمني لشهر ديسمبر لعام 2022 الماضي. لقد حصلت العديد من هواتف الشركة الصينية على تحديث أندرويد 13 خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بما في ذلك OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro و OnePlus 8T و OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro و OnePlus 9R و OnePlus 9RT وبالطبع هواتف سلسلة OnePlus 10.

إذا كنت تمتلك أي من الهواتف السابق ذكرها وتلقيت بالفعل تحديث أندرويد 13 على أي منها فأنت تعرف بالضبط كيف تبدو واجهة Oxygen OS 13 إذ يأتي التحديث الجديد بجميع ميزات نظام أندرويد 13 الرئيسية فضلاً عن الإضافات الفرعية التي أضافتها شركة OnePlus على الواجهة من أجل تحسين تجربة الاستخدام.

قائمة الميزات الجديدة التي طالت تحديث Oxygen OS 13 طويلة جداً ولا يمكن حصرها في هذا التقرير ولكن إذا كنت متحمس لمعرفة هذه الميزات بالتفصيل فأوصيك بالعودة إلى هذا التقرير.

أبرز ما يميز واجهة المستخدم الجديدة هو التصميم العام للواجهة والتي لقبته الشركة باسم تصميم Aquamorphic فضلاً عن الإصدار الجديد من المحرك الديناميكي Quantum Animation Engine.

تم تحسين الواجهة بشكل أساسي من أجل تحسين تجربة المستخدم وتوفير مظهر أنيق في جميع أنحاء النظام جنباً إلى جنب مع الأيقونات المُعاد تصميمها وإضافة المزيد من الخطوط وتعزيز وضوحها لتوفير تجربة قراءة أسهل للمستخدم.

علاوة على ذلك، عملت الشركة على إضافة مجلدات كبيرة الحجم على شاشة الهاتف الرئيسية وأصبح هناك المزيد من أدوات التحرير للقطات الشاشة ومربع أدوات في الشريط الجانبي وتحسين ميزة OnePlus Shelf لدرج التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك فلقد حصلت ميزة الخزنة الآمنة Private Save على بعض الإعدادات الجديدة. حاولت OnePlus أن تقدم جميع التحسينات من أجل تسريع النظام وتحسين عمر البطارية وتعزيز تجربة التطبيقات. أما بالنسبة للألعاب فإن الإصدار الجديد من محرك HyperBoost GPA 4.0 يقدم بعض الترقيات على واجهة Oxygen OS 13 من أجل تحسين تجربة اللعب.

هذه كانت نبذة سريعة عن أفضل الميزات الجديدة التي سيحصل عليها مالكي هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite مع تحديث أندرويد 13 الجديد.