بريطانيا قد تحظر استخدام الأواني البلاستيكية!

إنجلترا – ذكرت صحيفة الغارديان أن السلطات البريطانية ستصدر قرارا بحظر استخدام الأواني وأدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد على أراضي البلاد.

ووفقا للصحيفة فإن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 1.1 مليار صحن بلاستيكي، ونحو 4.5 مليار قطعة من أدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد يتم التخلص منها سنويا في بريطانيا، ويتم تدوير 10% منها فقط بعد الاستخدام، وأن بريطانيا وللتقليل من التلوث البيئي كانت قد فرضت قرارات عام 2020 تحظر استخدام أعواد تنظيف الأذنين التي يدخل في تركيبها البلاستيك وكذلك شفّاطات شرب العصير المصنوعة من البلاستيك.

وبحسب الصحيفة فإن وزارة البيئة البريطانية ستعلن قريبا عن اتخاذ إجراءات لحظر استعمال الصحون وأدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في البلاد، وستتخذ هذه الإجراءات بناء على الدراسات والمشاورات التي أجرتها بهذا الخصوص ما بين عام 2021 و2022.

وكجزء من تشريعات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2019 ، طُلب من جميع دول الاتحاد الأوروبي إزالة بعض المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام من السوق بحلول 3 يوليو 2021، وفي 1 يناير 2021 ألزمت الحكومة الألمانية مطاعم ومقاهي البلاد بتقديم الأطعمة والمشروبات الجاهزة لعملائها في حاويات قابلة لإعادة الاستخدام.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أشارت في وقت سابق إلى “أن المنتجات البلاستيكية التي تتراكم في البحار والمحيطات والشواطئ تشكل خطرا كبيرا على الحيوانات البحرية و على صحة الإنسان، وأن معظم الأدوات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد من المحتمل أن تصل إلى البحار والمحيطات قبل تدويرها أو التخلص منها بالشكل المناسب”.

