رصد هاتف جالكسي S23 ألترا بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت!

تستعد سامسونج من أجل الإعلان عن سلسلة جالكسي S23 في مطلع الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يقدم ثلاثي السلسلة تحسينات هائلة مقارنة بسلسلة العام الماضي. ولكن إذا كنت تعتقد أن تأتي الهواتف بزيادة في سعة الذاكرة العشوائية فللأسف قد يخيب ظنك.

ستأتي السلسلة بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي على هيئة 8 جيجابايت و 12 جيجابايت مع تكوينات مختلفة من خيارات التخزين الداخلي.

مؤخراً تم رصد النموذج الذي يحتوي على سعة 8 جيجابايت على عدد من مواقع الاختبارات المعيارية، واليوم ظهر النموذج التالي الذي يحتوي على 12 جيجابايت على منصة GeekBench.

تم رصد الهاتف على المنصة برقم طراز SM-S918B وعلى الأرجح هذا هو الإصدار العالمي من الهاتف. قائمة الهاتف لا تكشف عن أي معلومات جديدة تستحق الذكر.

فقط سيتم شحن الهاتف بنظام أندرويد 13 وسيحتوي على إصدار مكسور السرعة من معالج Snapdragon 8 Gen 2 وهذا الأمر عرفناه من خلال التسريبات السابقة.

الإصدار الحصري من المعالج يحتوي على نواة واحدة Cortex-X3 تعمل بسرعة تردد قصوى تبلغ 3.36 جيجاهرتز، في حين أن الإصدار الأصلي من المعالج يحتوي على نواة Cortex-X3 بتردد سرعته 3.2 جيجاهرتز.

جميع التكوينات المختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات التخزين ستحتوي على هذا المعالج الخاص، وستكون هناك خيارات تخزين متعددة بما في ذلك 256 و 512 جيجابايت وبالطبع إصدار وحيد بسعة 1 تيرابايت لطراز “ألترا”.

نتائج اختبارات هاتف جالكسي S23 ألترا لا تُبشر

عند النظر إلى نتائج اختبارات الأداء التي سجلها نموذج 12 جيجابايت من هاتف جالكسي S23 ألترا على منصة GeekBench فقد تجعلك تشعر بخيبة أمل إذ لم يستطع الهاتف أن يسجل سوى 1495 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية، بينما تمكن من تحقيق 4647 نقطة في الاختبار متعدد النوى.

هذه النتائج منخفضة جداً مقارنة بنتائج هواتف الشركات المنافسة التي ظهرت على نفس المنصة حيث استطاع هاتف مثل شاومي 13 برو أن يكسر حاجز 5000 نقطة على الرغم من كونه يحتوي على الإصدار الأصلي من معالج Snapdragon 8 Gen 2 في حين أن هاتف جالكسي S23 ألترا يحتوي على إصدار حصري مكسور السرعة.

لا نعلم ما هو سبب تراجع نتائج هواتف جالكسي S23 حتى الآن، ولكن إذا كانت هذه النتائج صحيحة فمن المحتمل أن تكون سامسونج قررت خنق الأداء على هواتف السلسلة بسبب مشاكل في السخونة والحرارة.

ولكن بما أن هواتف جالكسي S23 لا تزال قيد التطوير في المرحلة الحالية، فمن الأفضل عدم اعتبارها كنتائج نهائية وأن نبني عليها أي اعتقادات أو تكهنات قد تكون خاطئة.

لا يزال أمام سامسونج متسع من الوقت لتحسين النظام وإدارة الموارد وتحسين كفاءة الهواتف وطريقة استهلاكها للطاقة قبل أن تبدأ في مرحلة الإنتاج الكمي. نأمل أن تتمكن سامسونج من تحسين الأمور قليلاً قبل أن يحين موعد الكشف عن الهواتف.