ابل تود تصنيع شاشة الايفون بنفسها عوضاً عن سامسونج

ابل وسامسونج شركتان عالميتان تتنافسان في مجال المنتجات والخدمات التقنية، إلا أن هناك مجالات للتعاون بين كلا الشركتين ومنها على سبيل المثال قيام سامسونج بتصنيع شاشات الايفون وساعة ابل ومنتجات أخرى لصالح ابل.

في إطار حرص ابل على الاعتماد على نفسها في إنتاج كافة مكونات الايفون كخطة استراتيجية تنوي تنفيذها خلال السنوات القادمة، تطمح ابل إلى تصميم وإنتاج شاشات الايفون والايباد وغيرها من المنتجات بنفسها دون الاعتماد على شركات أخرى.

وفقاً لما ذكرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن ابل حالياً تعمل على تطوير شاشات لأجهزتها الذكية ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بدايةً من عام 2024 المقبل.

ابل وسياسة الاكتفاء الذاتي

ابل لا تقوم بتصنيع شاشات الايفون والايباد وغيرها من الأجهزة بنفسها وإنما تقوم بطلبها من شركات أخرى وفي مقدمتها شركات مثل سامسونج بالإضافة إلى LG و Sharp و BOE وغيرها من الشركات المتخصصة.

ابل الآن بحسب تقرير بلومبيرج تود اتباع استراتيجية جديدة خلال السنوات القادمة عبرها سوف تقوم بتطوير وتصنيع الشاشات بنفسها دون استيرادها من شركات أخرى.

من المتوقع دخول هذه الخطة حيز التنفيذ مع عام 2024 في أحد إصدارات ساعة ابل وفي وقت لاحق في هواتف الايفون وأجهزة أخرى.

ليست الشاشات وحدها

ليست الشاشات وحدها التي تنوي ابل تصنيعها بنفسها بل يشمل الأمر مكونات أخرى مثل مودم شبكات الجيل الخامس 5G والوايفاي والتخلص من الشراكة مع شركات أخرى مثل كوالكم.

هذه السياسة من ابل ليست جديدة، فقد شهدناها بالفعل في العديد من المكونات وأهمها معالجات الايفون والايباد وماك من سلسلة A و M.

يدخل في تصنيع أجهزة ابل العديد من المكونات ولن تستطيع ابل تصنيعها كافة وإنما تحاول تصميم وتصنيع المكونات الرئيسية حتى لا تقع تحت وطأة الاستعانة بالمنافسين وكذلك التحكم أكثر بمعايير المكونات التي تود وضعها في أجهزتها.